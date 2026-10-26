एमपी एसआई भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड, 507 पदों पर होनी है भर्ती
परीक्षा में शामिल होने के योग्य उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए एक जरूरी दस्तावेज है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर इसका प्रिंटआउट लेकर जाना होगा। इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश एसआई के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) और सूबेदार भर्ती की प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने के योग्य उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए एक जरूरी दस्तावेज है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर इसका प्रिंटआउट लेकर जाना होगा। इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
कब होगा एग्जाम
एमपी पुलिस एसआई और सूबेदार भर्ती की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 28 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग में कुल 507 पदों को भरा जाएगा।
MP Police SI Admit Card 2026: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
एमपी पुलिस एसआई और सूबेदार भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर एडमिट कार्ड (Admit Card) सेक्शन पर क्लिक करें।
3. अब Police Sub-Inspector/Subedar Recruitment Test Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।
4. इसके बाद स्क्रीन पर लॉगिन विंडो खुलेगी।
5. यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
6. लॉगिन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
7. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि परीक्षा केंद्र में एडमिट कार्ड की केवल हार्ड कॉपी यानी प्रिंटआउट ही मान्य होगी। एडमिट कार्ड की डिजिटल कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। डिजिटल कॉपी लेकर पहुंचने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी।
एमपी पुलिस एसआई एडमिट कार्ड यहां से करें डाउनलोड
https://esb.mp.gov.in/tacs/tac_2026/SUBEDAR_SI_RES_TAC26/default_tac.htm
MP Police SI Hall Ticket 2026: एडमिट कार्ड में चेक करें ये डिटेल्स
उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से चेक कर लेना चाहिए। इसमें निम्नलिखित विवरण दिए होंगे:
- उम्मीदवार का नाम
- रोल नंबर
- आवेदन संख्या
- जन्मतिथि
- उम्मीदवार के हस्ताक्षर
- फोटो
- परीक्षा की तारीख
- परीक्षा केंद्र का पूरा पता
- परीक्षा के दिन के लिए जरूरी दिशा-निर्देश
यदि एडमिट कार्ड में नाम, जन्मतिथि, फोटो या किसी अन्य जानकारी में गलती मिलती है, तो उम्मीदवारों को तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। परीक्षा से पहले गलतियों को ठीक करवा लेना जरूरी है, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।