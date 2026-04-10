MP Police Result Topper Cut Off : सुनील मीणा टॉपर, टॉप 10 में 7 OBC के, जनरल से ऊपर OBC व ST कटऑफ
MP Police Result Topper Cut Off : सुनील मीणा ने 169 अंक हासिल कर एमपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है और टॉपर बने हैं। दूसरे नंबर पर अंकित रघुवंशी रहे हैं।
MP Police Result Topper Cut Off : मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। यह भर्ती प्रक्रिया मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा संपन्न कराई गई, जिसके अंतर्गत 7500 पदों के लिए अगस्त 2025 में विज्ञापन जारी किया गया था। भर्ती के लिए प्रदेशभर से 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए गए थे जिनमें से 6525 का चयन किया गया है। यानी 138 में से एक सेलेक्ट हुआ है। इनमें से लिखित परीक्षा का आयोजन मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों में लगभग एक माह तक किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया।
सुनील मीणा ने किया टॉप
सुनील मीणा ने 169 अंक हासिल कर एमपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है और टॉपर बने हैं। दूसरे नंबर पर अंकित रघुवंशी रहे हैं। उन्होंने कुल 166 अंक हासिल किए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर दीपक जाट, चौथे नंबर पर आदर्श सेन और पांचवें नंबर पर सूरज मसीह रहे हैं।
कटऑफ ने चौंकाया, जिला फोर्स की फीमेल कटऑफ में जनरल से ऊपर गई ओबीसी व एसटी वर्ग की कटऑफ
क्या रही कटऑफ
जिला फोर्स महिला कटऑफ
UR 120.774240
OBC122.345390
EWS 117.718720
SC 112.768480
ST 122.359040
जिला फोर्स पुरुष कटऑफ
UR 141.718660
OBC 140.146030
EWS 138.514130
SC 133.131340
ST 131.837170
एसएएफ कटऑफ
UR 140.359020
OBC 139.744630
EWS 137.847520
SC 133.658020
ST 131.428920
सभी चरणों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद गुरुवार को अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसे कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर देखा जा सकता है। घोषित परिणाम के अनुसार कुल 6,525 अभ्यर्थियों को पास घोषित किया गया है, जिनमें से 5916 अभ्यर्थियों का चयन जिला पुलिस बल के लिए तथा 609 अभ्यर्थियों का चयन विशेष सशस्त्र बल के लिए किया गया है।
13 फीसदी पदों का रिजल्ट होल्ड पर
आरक्षण विवाद के कारण रिजल्ट 87 फीसदी पदों का जारी हुआ है। 13 फीसदी पदों का रिजल्ट होल्ड पर रखा गया है।
लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु कुल 57,990 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया। यह परीक्षा 23 फरवरी से 14 मार्च 2026 तक प्रदेश के 10 निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें लगभग 44,483 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। पूरी चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया गया।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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विशेषज्ञता
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यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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