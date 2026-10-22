ड्राइविंग आती है... तो हो जाएं तैयार, एमपी पुलिस में 1000 पदों पर भर्ती; किस वर्ग के लिए कितनी सीटें, यहां देखें
मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर के 1000 पदों पर बंपर भर्ती निकली है। 8वीं और 10वीं पास पुरुष उम्मीदवार 29 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अगर आप काफी वक्त से खाकी वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं और आपको गाड़ी चलाने में महारत हासिल है, तो मध्य प्रदेश सरकार आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB), भोपाल ने पुलिस मुख्यालय (गृह विभाग) के तहत कांस्टेबल ड्राइवर के 1,000 पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान कर दिया है। सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे उन तमाम पुरुष उम्मीदवारों के लिए यह किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, जो कम पढ़े-लिखे होने के बावजूद पुलिस फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं।
इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए ऑनलाइन अर्जी डालने का सिलसिला 15 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुका है। अगर आप भी इस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर 2026 तय की गई है। फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने के लिए 3 नवंबर 2026 तक का वक्त दिया जाएगा। वहीं, इसकी लिखित परीक्षा अगले साल यानी 4 जनवरी 2027 से शुरू होगी।
कहां और कितने पदों पर होगी बहाली?
कुल 1,000 पदों को दो अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। इसमें स्पेशल आर्म्ड फोर्स के लिए 200 पद रखे गए हैं, जबकि जिला पुलिस बल और दूसरी इकाइयों के लिए सीधे 800 पद तय किए गए हैं। स्पेशल आर्म्ड फोर्स के 200 पदों में से 150 पद ओपन कैटेगरी, 20 पद भूतपूर्व सैनिक और 30 पद होमगार्ड के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह जिला पुलिस बल के 800 पदों में से 600 ओपन, 80 भूतपूर्व सैनिक और 120 पद होमगार्ड के खाते में जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इस भर्ती में सिर्फ पुरुष उम्मीदवार ही हिस्सा ले सकते हैं।
पढ़ाई-लिखाई और ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त
कांस्टेबल ड्राइवर बनने के लिए किसी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। सामान्य, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। वहीं, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को और भी बड़ी राहत दी गई है, वे महज 8वीं पास होने पर भी फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि, पढ़ाई के साथ-साथ उम्मीदवार के पास भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। बिना हैवी लाइसेंस के आपका आवेदन किसी काम का नहीं होगा।
उम्र की सीमा और बाहरी राज्यों के लिए नियम
उम्र की गिनती 29 अक्टूबर 2026 को आधार मानकर की जाएगी। उम्मीदवार की कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की बात करें, तो मध्य प्रदेश के सामान्य, ईडब्ल्यूएस और दूसरे राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 33 साल है। वहीं, एमपी के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, सरकारी कर्मचारियों और होमगार्ड के जवानों को उम्र में छूट दी गई है, वे 38 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। विक्रम अवार्ड जीतने वाले आरक्षित वर्ग के खिलाड़ियों को 43 साल तक की छूट मिलेगी। दूसरे राज्यों के युवा भी इस भर्ती में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ अनारक्षित सीटों पर ही फाइट करनी होगी और किसी तरह के आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा।
चयन प्रक्रिया और तनख्वाह
नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को मुख्य रूप से दो पड़ाव पार करने होंगे। पहले चरण में ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा, जहां उनका फिजिकल टेस्ट (पीईटी), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे अहम ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। एक बार चयन हो जाने के बाद, उम्मीदवारों को 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये तक का शानदार वेतनमान मिलेगा।
जेब पर कितना पड़ेगा भार और कैसे करें आवेदन?
आवेदन फीस दो हिस्सों में ली जा रही है। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को एमपीईएसबी परीक्षा फीस के तौर पर 500 रुपये और पुलिस विभाग की परीक्षा फीस के तौर पर 200 रुपये देने होंगे। वहीं, एमपी के एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए यह फीस क्रमशः 250 रुपये और 100 रुपये रखी गई है। इसके अलावा, एमपी ऑनलाइन कियोस्क के जरिए फॉर्म भरने पर 60 रुपये और रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के जरिए भरने पर 20 रुपये का पोर्टल चार्ज अलग से लगेगा।
इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.mponline.gov.in पर जाकर सिटीजन सर्विसेज सेक्शन में MPESB के लिंक के जरिए अपना आधार-आधारित रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। आखिरी तारीख के ट्रैफिक से बचने के लिए समय रहते अपना फॉर्म सबमिट कर लें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव