MP Police Constable 2025: 59438 पास, अब असली परीक्षा मैदान में; फिजिकल टेस्ट के लिए ऐसे बनाएं प्लान
MP Police Constable 2025: एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पहला पड़ाव पार हो चुका है। अब असली चयन फिजिकल टेस्ट तय करेगा, इसलिए तैयारी में कोई ढिलाई न बरतें।
MP Police Constable 2025: पुलिस की वर्दी पहनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए इंतज़ार की घड़ी खत्म हो चुकी है। एमपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 जारी होते ही उम्मीद और चुनौती दोनों सामने खड़ी हैं। लिखित परीक्षा में सफल हुए 59,438 अभ्यर्थियों के लिए यह खुशी का मौका जरूर है, लेकिन असली जंग अब शुरू होगी मैदान में, जहां पसीना ही भविष्य तय करेगा।
मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के तहत लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में सफल हुए 59,438 उम्मीदवारों को अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इस बार खास बात यह है कि फिजिकल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं रहेगा, बल्कि इसके अंक सीधे फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे।
क्यों अहम है इस बार फिजिकल टेस्ट
पहले जहां फिजिकल सिर्फ पास या फेल का आधार होता था, वहीं अब दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक में किया गया प्रदर्शन आपकी रैंक तय करेगा। यानी लिखित परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के बाद भी मैदान में कमजोर पड़े तो चयन मुश्किल हो सकता है।
एमपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट कहां और कैसे देखें
अभ्यर्थी अपना रिजल्ट ईएसबी मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- वेबसाइट पर होमपेज खोलें
- “Result” सेक्शन पर क्लिक करें
- आवेदन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें
- स्क्रीन पर सरकारी रिजल्ट देख लें और डाउनलोड कर लें
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये गलती न करें
अक्सर देखा गया है कि उम्मीदवार मैदान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कागज़ों की एक छोटी सी कमी उन्हें दौड़ से बाहर कर देती है। फिजिकल टेस्ट के दिन ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ रखना अनिवार्य होगा:
- 10वीं या 12वीं की मार्कशीट (जन्मतिथि और योग्यता प्रमाण के लिए)
- मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का वैध रोजगार पंजीयन प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र और मूल निवासी प्रमाणपत्र (डिजिटल या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
- पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी
फिजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए 30 दिन का आसान प्लान
अगर आप अभी से सही रणनीति अपनाते हैं, तो फिजिकल में बाजी मार सकते हैं।
- पहले दो हफ्ते: स्टेमिना बढ़ाने के लिए लंबी और धीमी दौड़
- तीसरा हफ्ता: तेज दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक की तकनीक पर फोकस
- चौथा हफ्ता: फाइनल टाइमिंग चेक करें, डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं
- चना, अंडा, दूध और पनीर जैसी चीजें शरीर को ताकत देंगी।
एमपी पुलिस फिजिकल स्कोरिंग चार्ट
फिजिकल टेस्ट में कुल 100 अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा:
- 800 मीटर दौड़: 40 अंक (2 मिनट 4 सेकंड से कम पर सर्वश्रेष्ठ स्कोर)
- लंबी कूद: 30 अंक (18 फीट से ज्यादा)
- गोला फेंक: 30 अंक (28 फीट से ज्यादा)
जितना बेहतर प्रदर्शन, उतनी मजबूत आपकी मेरिट।