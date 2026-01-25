Hindustan Hindi News
MP Police Constable Result 2025 जारी, सेकेंड फेज के लिए 59438 नाम शामिल, ऐसे करें चेक

संक्षेप:

एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के पहले चरण का परिणाम जारी कर दिया गया है। इस बार 59 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल किए गए हैं।

Jan 25, 2026 06:34 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
MP Police Constable Result 2025: मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ चुकी है। MP Police Constable भर्ती 2025 के तहत पहले फेज का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी लिस्ट में उन उम्मीदवारों के रोलनंबर दर्ज हैं जिनका चयन दूसरे फेज के लिए किया गया है। कुल 59,438 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं, जिन्हें MP Police Constable भर्ती 2025 के सेकेंड फेज के लिए योग्य घोषित किया गया है।

एमपीईएसबी की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, कुल 59,438 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण के लिए योग्य घोषित किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे अपना परिणाम एमपीईएसबी की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

यह भर्ती परीक्षा पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग (पुलिस), मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत 7,500 कांस्टेबल (एक्जीक्यूटिव) पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी।

MP Police Constable Exam 2025: परीक्षा का पूरा विवरण

एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन राज्य के 11 प्रमुख शहरों में किया गया था। परीक्षा की तारीखें और केंद्र इस प्रकार रहे -

  • परीक्षा अवधि: 30 अक्टूबर 2025 से 15 दिसंबर 2025

परीक्षा केंद्र

  • भोपाल
  • इंदौर
  • जबलपुर
  • ग्वालियर
  • नीमच
  • रतलाम
  • रीवा
  • सागर
  • सतना
  • सीधी
  • उज्जैन

कितने उम्मीदवारों ने किया आवेदन, कितने हुए शॉर्टलिस्ट?

एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था। आंकड़े खुद इसकी गवाही देते हैं:

  • कुल आवेदन प्राप्त: 9,78,059
  • परीक्षा में शामिल उम्मीदवार: 6,85,504
  • दूसरे चरण के लिए चयनित: 59,438

रिजल्ट को लेकर जरूरी बातें

परिणाम प्रतिशताइल स्कोर के आधार पर तैयार किया गया है। फिलहाल सभी उम्मीदवारों के प्रतिशताइल अंक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विस्तृत प्रतिशताइल जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह परिणाम प्रोविजनल है और दस्तावेज सत्यापन के अधीन रहेगा। किसी तकनीकी त्रुटि की स्थिति में एमपीईएसबी को परिणाम में संशोधन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

MP Police Constable Second Phase: आगे क्या होगा?

पहले चरण में सफल घोषित उम्मीदवार अब दूसरे चरण में शामिल होंगे। इस चरण में निम्न प्रक्रियाएं होंगी -

  • दस्तावेज सत्यापन
  • शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)
  • शारीरिक मानक परीक्षा (PST)

इन सभी प्रक्रियाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी पुलिस मुख्यालय, मध्य प्रदेश द्वारा नियमों के अनुसार अलग से जारी की जाएगी।

सेकंड फेज का Admit Card कब आएगा?

दूसरे चरण की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड बाद में जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से एमपीईएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

MP Police Constable Result 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख सकते हैं -

  • आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं
  • “MP Police Constable Recruitment Examination 2025 Result” लिंक पर क्लिक करें
  • रिजल्ट PDF खुलेगा
  • अपना रोल नंबर खोजें
  • रिजल्ट डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें

