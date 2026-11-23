एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा टली, जल्द जारी होगी 7,500 पदों के लिए नई तारीख और एडमिट कार्ड
मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 7,500 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर। MPESB ने 19 नवंबर से शुरू होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है, जल्द जारी होगी नई तारीख।
मध्य प्रदेश पुलिस में वर्दी पहनने का सपना संजोए लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद अहम खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने पुलिस आरक्षक (GD) सीधी भर्ती परीक्षा 2026 को स्थगित करने का फैसला लिया है। मंडल द्वारा 22 नवंबर 2026 को जारी नोटिस में बताया गया है कि पहले निर्धारित परीक्षा शेड्यूल को फिलहाल टाल दिया गया है। पहले यह लिखित परीक्षा 19 नवंबर 2026 से शुरू होनी थी, लेकिन समय पर एडमिट कार्ड जारी न होने के बाद अब आधिकारिक तौर पर परीक्षा स्थगित हो गई है।
7,500 पदों के लिए मैदान में हैं 7.54 लाख उम्मीदवार
इस भर्ती अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल (GD) के कुल 7,500 रिक्त पदों को भरा जाना है। इनमें से 6,800 पद नॉन-एसएएफ कैडर के लिए और 700 पद स्पेशल आर्म्ड फोर्स (SAF) के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस परीक्षा में प्रतिस्पर्धा का स्तर बेहद कड़ा है, क्योंकि कुल 7,500 सीटों के मुकाबले करीब 7.54 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानी हर एक पद पर औसतन 100 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा।
आवेदन प्रक्रिया और सैलरी
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर से 6 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की गई थी, जबकि फॉर्म में सुधार के लिए 11 अक्टूबर 2026 तक का अवसर दिया गया था। चयनित उम्मीदवारों को 19,500 रुपये से 62,000 रुपये प्रतिमाह वेतनमान के साथ अन्य सरकारी भत्ते प्रदान किए जाएंगे।
परीक्षा का पैटर्न और चयन प्रक्रिया
परीक्षा मोड और समय: यह लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी, जिसका समय 2 घंटे (120 मिनट) निर्धारित किया गया है।
प्रश्नों की संख्या और अंक: पेपर में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे, जो 100 अंकों के होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
विषयवार अंक वितरण: प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान (40 अंक), बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि (30 अंक) तथा विज्ञान एवं सरल अंकगणित (30 अंक) से जुड़े प्रश्न शामिल रहेंगे।
चयन के चरण: लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), शारीरिक मापदंड परीक्षण (PMT), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
कब आएगी नई परीक्षा तारीख? अफवाहों से बचें छात्र
MPESB ने अपने ताजा नोटिस में अभी नई परीक्षा तिथि या संभावित महीने के बारे में नहीं बताया है। मंडल के अनुसार, संशोधित परीक्षा शेड्यूल और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर अपलोड की जाएगी। सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अनवेरिफाई खबर पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखते हुए अपनी तैयारी को और मजबूत करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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