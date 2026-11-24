मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने मध्य प्रदेश कॉन्स्टेबल परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। अब यह परीक्षा 9 दिसंबर को आयोजित होगी। बता दें कि पहले इस परीक्षा का आयोजन 19 नवंबर को किया जाना था।

अगर आपने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है और परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने मध्य प्रदेश कॉन्स्टेबल परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। अब यह परीक्षा 9 दिसंबर को आयोजित होगी। बता दें कि पहले इस परीक्षा का आयोजन 19 नवंबर 2026 को किया जाना था। लेकिन अब एमपीईएसबी की ओर से नई परीक्षा तिथि के ऐलान के बाद से उम्मीदवारों ने राहत की सास ली होगी। वहीं, एडमिट कार्ड की बात करें, तो परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड की घोषणा भी जल्द ही की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद से एडमनिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे।

7500 पदों पर होनी है भर्ती इस भर्ती अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल (GD) के कुल 7,500 रिक्त पदों को भरा जाना है। इनमें से 6,800 पद नॉन-एसएएफ कैडर के लिए और 700 पद स्पेशल आर्म्ड फोर्स (SAF) के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस परीक्षा में तगड़ा कॉम्पिटिशन है, क्योंकि कुल 7,500 सीटों के मुकाबले करीब 7.54 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानी हर एक पद पर औसतन 100 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा।

सैलरी कितनी होगी? इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर से 6 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की गई थी, जबकि फॉर्म में सुधार के लिए 11 अक्टूबर 2026 तक का अवसर दिया गया था। चयनित उम्मीदवारों को 19500 रुपये से 62,000 रुपये प्रतिमाह वेतनमान के साथ अन्य सरकारी भत्ते प्रदान किए जाएंगे।

परीक्षा का पैटर्न और चयन प्रक्रिया परीक्षा मोड और समय: यह लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी, जिसका समय 2 घंटे (120 मिनट) निर्धारित किया गया है।

प्रश्नों की संख्या और अंक: पेपर में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे, जो 100 अंकों के होंगे।

निगेटिव मार्किंग नहीं होगी हर सही सवाल का 1 अंक मिलेगा। वहीं जो सवाल गलत होंगे उनके लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। क्योंकि परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। सवालों के सही जवाब के लिए विकल्प दिए जाएंगे। जिसमें से आप सही उत्तर का चयन करना होगा। परीक्षा का पैटर्न भी जान लें

विषय- सवालों की संख्या सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान - 40 अंक

बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि- 30 अंक

विज्ञान और सरल अंक गणित- 30 अंक

कुल- 100

चयन के चरण: लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), शारीरिक मापदंड परीक्षण (PMT), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

लिंक एक्टिव होने के बाद एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं।

1. सबसे पहले MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए Admit Card सेक्शन पर क्लिक करें।

3. यहां MP Police GD Constable 2026 Admit Card के लिंक को चुनें।

4. अब अपना 13 अंकों का एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

5. इसके बाद मां के नाम के पहले 2 अक्षर और आधार नंबर के आखिरी 3 अंक भरें।

6. स्क्रीन पर दिए गए सवाल का जवाब लिखकर Search पर क्लिक करें।

7. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें।