JOBS: 8वीं और 10वीं पास के लिए निकली नौकरी, 1000 एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर पदों पर अभी करें अप्लाई
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MP ESB) ने एमपी पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर के 1000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 8वीं-10वीं पास और ड्राइविंग लाइसेंस धारक अभ्यर्थी तुरंत आवेदन करें।
अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में शामिल होकर सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं और आपके पास ड्राइविंग का हुनर है, तो आपके लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MP ESB) ने मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे 8वीं और 10वीं पास कर चुके युवाओं के लिए खाकी वर्दी पहनने का रास्ता साफ हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2026 तय की गई है।
कुल पद और योग्यता शर्तें
MP ESB द्वारा निकाली गई इस भर्ती के तहत कांस्टेबल चालक के कुल 1000 पद भरे जाएंगे।
शैक्षणिक योग्यता: सामान्य, ओबीसी और एससी वर्ग के उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं, अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है।
ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य: अभ्यर्थी के पास आवेदन करते समय सरकार द्वारा जारी किया गया मान्य लाइट मोटर व्हीकल (LMV) या हैवी मोटर व्हीकल (HMV) ड्राइविंग लाइसेंस होना अत्यंत आवश्यक है।
आयु सीमा और छूट
इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष तय की गई है। हालांकि, मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों, महिलाओं और आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, OBC) को राज्य सरकार के नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिससे उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष हो जाती है।
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन कुल चार चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
लिखित परीक्षा : सबसे पहले MP ESB द्वारा कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी।
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET/PST): लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड (ऊंचाई, सीना) और दौड़ आदि का टेस्ट होगा।
ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट : यह पद ड्राइवर का है, इसलिए अभ्यर्थियों के ड्राइविंग कौशल की जांच के लिए प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा।
मेडिकल व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: अंतिम चरण में डॉक्यूमेंट की जांच और मेडिकल परीक्षण के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट जारी होगी।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in या mponline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरते समय अपनी मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर और ड्राइविंग लाइसेंस की स्कैन कॉपी सही तरीके से अपलोड करें। अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भरकर उसकी एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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