एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2026 का इंतजार, esb.mp.gov.in पर मिलेगा डाउनलोड लिंक
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा 7,500 पुलिस कांस्टेबल पदों की लिखित परीक्षा 19 नवंबर 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
MP Police Constable Admit Card 2026 Date: मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनकर देश और समाज की सेवा करने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा पुलिस कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी - GD) के 7,500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा (CBT) का आयोजन 19 नवंबर 2026 से किया जा रहा है। परीक्षा की तारीख बेहद करीब आ चुकी है, ऐसे में बोर्ड द्वारा किसी भी वक्त आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2026 का डाउनलोड लिंक एक्टिव किया जा सकता है।
जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि पहले से तैयार रखें, ताकि लिंक जारी होते ही बिना किसी परेशानी के अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकें।
परीक्षा का पैटर्न और चयन प्रक्रिया
परीक्षा मोड और समय: यह लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी, जिसका समय 2 घंटे (120 मिनट) निर्धारित किया गया है।
प्रश्नों की संख्या और अंक: पेपर में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे, जो 100 अंकों के होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
विषयवार अंक वितरण: प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान (40 अंक), बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि (30 अंक) तथा विज्ञान एवं सरल अंकगणित (30 अंक) से जुड़े प्रश्न शामिल रहेंगे।
चयन के चरण: लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), शारीरिक मापदंड परीक्षण (PMT), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
- सबसे पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर उपलब्ध "Admit Card" सेक्शन में "Police Constable (G.D.) Recruitment Test - 2026" के लिंक पर क्लिक करें।
3. अब लॉगिन विंडो में अपना एप्लिकेशन नंबर, जन्मतिथि और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज कर सबमिट करें।
4. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा—इसे डाउनलोड करें और साफ प्रिंटआउट निकाल लें।
परीक्षा केंद्र के लिए जरूरी निर्देश
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अपना नाम, रोल नंबर, फोटो, सिग्नेचर, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और परीक्षा केंद्र का पूरा पता ध्यान से जांच लें। यदि किसी जानकारी में कोई गलती दिखे, तो तुरंत MPESB हेल्पडेस्क से संपर्क करें। परीक्षा के दिन केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ एक ओरिजनल और वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) और पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना अनिवार्य होगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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