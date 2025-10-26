MP Police Constable Admit Card 2025: एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 esb.mp.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: MP Police Constable Admit Card 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (MPESB) की ओर से एमपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी esb.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Sun, 26 Oct 2025 05:29 PM

MP Police Constable Admit Card 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (MPESB) की ओर से एमपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

MP Police Constable Admit Card 2025 Direct Link इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 7500 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। एमपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में किया जाएगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पहली शिफ्ट का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक तय किया गया है। दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 12:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक तय किया गया है।

MP Police Constable Admit Card 2025: एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय