Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़MP Police Constable Admit Card 2025 OUT at esb.mp.gov.in, pdf download direct link
MP Police Constable Admit Card 2025: एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 esb.mp.gov.in पर जारी, Direct Link

MP Police Constable Admit Card 2025: एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 esb.mp.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: MP Police Constable Admit Card 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (MPESB) की ओर से एमपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी esb.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Sun, 26 Oct 2025 05:29 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

MP Police Constable Admit Card 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (MPESB) की ओर से एमपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

MP Police Constable Admit Card 2025 Direct Link

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 7500 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। एमपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में किया जाएगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पहली शिफ्ट का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक तय किया गया है। दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 12:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक तय किया गया है।

MP Police Constable Admit Card 2025: एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
admit card MPESB download admit card
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।