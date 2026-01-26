MP Police Constable 2025: फिजिकल से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे बड़ा इम्तिहान, इन्हें आज ही करें तैयार

संक्षेप: एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में फिजिकल से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निर्णायक है, एक कागज की कमी भी चयन की दौड़ से बाहर कर सकती है।

MP Police Constable 2025: पुलिस की वर्दी पहनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 उम्मीद की नई रोशनी लेकर आया है। लिखित परीक्षा में 59,438 अभ्यर्थियों की सफलता ने भले ही जश्न का मौका दिया हो, लेकिन अब चयन की राह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सबसे नाजुक मोड़ सामने है। यहां एक गलत तारीख, एक अधूरा सर्टिफिकेट या एक मिसिंग काग़ज़ पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है।

मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के तहत लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। सफल घोषित किए गए 59,438 उम्मीदवारों को अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस बार भर्ती नियमों में बदलाव के कारण जहां फिजिकल टेस्ट के अंक फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे, वहीं उससे पहले होने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा फिल्टर साबित होने वाला है।

क्यों निर्णायक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पिछले कई भर्ती अभियानों में यह देखा गया है कि सैकड़ों उम्मीदवार फिजिकल में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद सिर्फ इसलिए बाहर हो गए क्योंकि उनके कागज़ पूरे नहीं थे या जानकारी में मामूली गड़बड़ी थी। भर्ती बोर्ड इस चरण में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतता। नाम, जन्मतिथि, श्रेणी और पात्रता से जुड़ा हर दस्तावेज़ लिखित परीक्षा के फॉर्म से मिलाया जाता है।

फिजिकल से पहले यहीं तय हो जाता है भविष्य भले ही फिजिकल टेस्ट चर्चा का केंद्र हो, लेकिन सच यह है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अयोग्य पाए गए, तो मैदान में उतरने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए चयन प्रक्रिया का यह चरण चुपचाप कई दावेदारों की रेस खत्म कर देता है।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ये कागज अनिवार्य एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तहत फिजिकल और वेरिफिकेशन के समय उम्मीदवारों को सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लाने होंगे:

10वीं या 12वीं की मार्कशीट : जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन के लिए

रोजगार पंजीयन प्रमाणपत्र : मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय से जारी वैध और अपडेटेड

जाति प्रमाणपत्र : आरक्षित वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी

मूल निवासी प्रमाणपत्र : मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होने का प्रमाण

पहचान पत्र : आधार कार्ड या वोटर आईडी इन दस्तावेज़ों में किसी तरह की कटिंग, ओवरराइटिंग या एक्सपायरी डेट भर्ती में बाधा बन सकती है।

इन आम गलतियों से रहें सावधान रोजगार पंजीयन का नवीनीकरण समय पर न कराना

जाति या मूल निवासी प्रमाणपत्र का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध न होना

नाम या जन्मतिथि में फॉर्म और सर्टिफिकेट के बीच अंतर

ओरिजिनल के बजाय सिर्फ फोटोकॉपी ले जाना ऐसी छोटी दिखने वाली गलतियां कई उम्मीदवारों का सालों पुराना सपना तोड़ देती हैं।