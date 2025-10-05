MP Police ASI , Subedar Bharti 2025 : आवेदन के लिए ये योग्यताएं जरूरी, यहां देखें पूरी डिटेल

मध्य प्रदेश में ASI और सूबेदार पदों के लिए भर्ती जारी। आवेदन की आखिरी तिथि 17 अक्टूबर 2025। जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया।

MP Police ASI , Subedar Bharti 2025 : मध्य प्रदेश पुलिस ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआई) और सूबेदार पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर चल रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपनी योग्यता की पुष्टि करके 17 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यदि आप अभी तक इस भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में नहीं जानते हैं, तो यहां हम इसे विस्तार से बताएंगे।

MP Police ASI , Subedar Bharti 2025 : सूबेदार पद के लिए क्या है योग्यता सूबेदार पद के लिए उम्मीदवार को हायर सेकेंडरी परीक्षा (पुरानी प्रणाली) या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से शॉर्ट-हैंड (100 शब्द प्रति मिनट) परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। उम्मीदवार के पास कंप्यूटर प्रणाली प्रमाणन परीक्षा (CPCT) प्रमाण पत्र हिन्दी टाइपिंग के साथ होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार इलेक्ट्रॉनिक विभाग और कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यायन (DOEACC) द्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं; या शासकीय मान्यता प्राप्त आईटीआई से कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) एक वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम किया हो; या पॉलिटेक्निक/कॉलेज/विश्वविद्यालय/आईटीआई से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त कंप्यूटर डिप्लोमा हो।

MP Police ASI , Subedar Bharti 2025 : एएसआई के लिए क्या है योग्यता वहीं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआई) पद के लिए उम्मीदवार ने उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसके साथ ही CPCT प्रमाण पत्र हिन्दी टाइपिंग में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग डिग्री, बीसीए, एमसीए, एमएससी (कंप्यूटर साइंस/सूचना प्रौद्योगिकी) या AICTE द्वारा अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा DOEACC द्वारा आयोजित डिप्लोमा, आईटीआई से COPA एक वर्षीय पाठ्यक्रम, आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कंप्यूटर डिप्लोमा भी स्वीकार्य है।