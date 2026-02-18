MP Police Recruitment 2026: एमपी पुलिस ASI और हेड कांस्टेबल कंप्यूटर भर्ती के लिए अभी करें अप्लाई, लास्ट डेट कल
MP Police Bharti 2026: मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा पुलिस मुख्यालय के गृह (पुलिस) विभाग में ASI (कंप्यूटर) और हेड कांस्टेबल (कंप्यूटर) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कल, 19 फरवरी 2026 है।
MP Police MPESB HC and ASI Recruitment 2026: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा पुलिस मुख्यालय के गृह (पुलिस) विभाग में ASI (कंप्यूटर) और हेड कांस्टेबल (कंप्यूटर) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कल, 19 फरवरी 2026 है।
जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे बिना देरी किए आधिकारिक पोर्टल esb.mp.gov.in पर जाकर अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें।
भर्ती की डिटेल्स और पदों की संख्या
इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 89 तकनीकी पदों को भरा जाना है। पदों का विवरण इस प्रकार है:
असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI - कंप्यूटर): 14 पद
हेड कांस्टेबल (कंप्यूटर): 75 पद
ये सभी पद तकनीकी श्रेणी के हैं, जिनका उद्देश्य मध्यप्रदेश पुलिस विभाग के आईटी (IT) सपोर्ट और डिजिटल ऑपरेशंस को और अधिक सशक्त बनाना है।
योग्यता और आयु सीमा
उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की जांच सुनिश्चित कर लेनी चाहिए:
ASI (कंप्यूटर): उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है।
हेड कांस्टेबल (कंप्यूटर): उम्मीदवार ने 12वीं कक्षा (इंटरमीडिएट) फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित (PCM) विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो। साथ ही, उनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर डिप्लोमा होना आवश्यक है।
आयु सीमा: उम्मीदवारों की आयु 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए (आयु की गणना 19 फरवरी 2026 के आधार पर की जाएगी)। आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
महत्वपूर्ण तिथियां
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपना आवेदन समय पर पूरा करें:
नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि: 3 फरवरी 2026
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 5 फरवरी 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 19 फरवरी 2026
आवेदन में सुधार (करेक्शन) की अंतिम तिथि: 24 फरवरी 2026
परीक्षा की तिथि: 24 मार्च 2026
आवेदन शुल्क
सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी: 500 रुपये
एससी/एसटी/महिला उम्मीदवार (म.प्र. निवासी): 250 रुपये
दिव्यांग (PH/PWD) श्रेणी: निःशुल्क (आवेदन शुल्क से छूट)
चयन प्रक्रिया और परीक्षा की तिथि
भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होगी:
लिखित परीक्षा : परीक्षा का आयोजन 24 मार्च 2026 से शुरू होगा। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी।
शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET): लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा।
प्रैक्टिकल टेस्ट: तकनीकी पदों के लिए 100 अंकों का कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट भी अनिवार्य है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल: अंतिम चरण में डॉक्यूमेंट की जांच और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।
वेतनमान: चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन मिलेगा। ASI (कंप्यूटर) के लिए वेतनमान 28,700 - 91,300 रुपये और हेड कांस्टेबल के लिए 25,300 - 80,500 रुपये निर्धारित है।
