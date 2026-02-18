Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

MP Police Recruitment 2026: एमपी पुलिस ASI और हेड कांस्टेबल कंप्यूटर भर्ती के लिए अभी करें अप्लाई, लास्ट डेट कल

Feb 18, 2026 07:30 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

MP Police Bharti 2026: मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा पुलिस मुख्यालय के गृह (पुलिस) विभाग में ASI (कंप्यूटर) और हेड कांस्टेबल (कंप्यूटर) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कल, 19 फरवरी 2026 है।

MP Police Recruitment 2026: एमपी पुलिस ASI और हेड कांस्टेबल कंप्यूटर भर्ती के लिए अभी करें अप्लाई, लास्ट डेट कल

MP Police MPESB HC and ASI Recruitment 2026: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा पुलिस मुख्यालय के गृह (पुलिस) विभाग में ASI (कंप्यूटर) और हेड कांस्टेबल (कंप्यूटर) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कल, 19 फरवरी 2026 है।

जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे बिना देरी किए आधिकारिक पोर्टल esb.mp.gov.in पर जाकर अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें।

भर्ती की डिटेल्स और पदों की संख्या

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 89 तकनीकी पदों को भरा जाना है। पदों का विवरण इस प्रकार है:

असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI - कंप्यूटर): 14 पद

हेड कांस्टेबल (कंप्यूटर): 75 पद

ये सभी पद तकनीकी श्रेणी के हैं, जिनका उद्देश्य मध्यप्रदेश पुलिस विभाग के आईटी (IT) सपोर्ट और डिजिटल ऑपरेशंस को और अधिक सशक्त बनाना है।

योग्यता और आयु सीमा

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की जांच सुनिश्चित कर लेनी चाहिए:

ASI (कंप्यूटर): उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है।

हेड कांस्टेबल (कंप्यूटर): उम्मीदवार ने 12वीं कक्षा (इंटरमीडिएट) फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित (PCM) विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो। साथ ही, उनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर डिप्लोमा होना आवश्यक है।

आयु सीमा: उम्मीदवारों की आयु 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए (आयु की गणना 19 फरवरी 2026 के आधार पर की जाएगी)। आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:ग्रेजुएट्स के लिए ओडिशा सिविल सेवा में शामिल होने का सुनहरा, जल्द करें अप्लाई
ये भी पढ़ें:भारतीय रिजर्व बैंक में 650 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवा अभी करें आवेदन
ये भी पढ़ें:722 पदों पर ग्रुप-सी की बंपर वैकेंसी; 20 फरवरी से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

महत्वपूर्ण तिथियां

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपना आवेदन समय पर पूरा करें:

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि: 3 फरवरी 2026

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 5 फरवरी 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 19 फरवरी 2026

आवेदन में सुधार (करेक्शन) की अंतिम तिथि: 24 फरवरी 2026

परीक्षा की तिथि: 24 मार्च 2026

आवेदन शुल्क

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी: 500 रुपये

एससी/एसटी/महिला उम्मीदवार (म.प्र. निवासी): 250 रुपये

दिव्यांग (PH/PWD) श्रेणी: निःशुल्क (आवेदन शुल्क से छूट)

चयन प्रक्रिया और परीक्षा की तिथि

भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होगी:

लिखित परीक्षा : परीक्षा का आयोजन 24 मार्च 2026 से शुरू होगा। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी।

शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET): लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा।

प्रैक्टिकल टेस्ट: तकनीकी पदों के लिए 100 अंकों का कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट भी अनिवार्य है।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल: अंतिम चरण में डॉक्यूमेंट की जांच और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।

वेतनमान: चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन मिलेगा। ASI (कंप्यूटर) के लिए वेतनमान 28,700 - 91,300 रुपये और हेड कांस्टेबल के लिए 25,300 - 80,500 रुपये निर्धारित है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
MP Police Recruitment MP Police
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;