MP NEET UG 2025: एमपी नीट यूजी 2025 रिवाइज्ड अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, 100 बीडीएस सीटें कम हुईं
MP NEET UG Counselling Round 1 revised Allotment List Out on dme mponline gov in MBBS BDS Admission

MP NEET UG 2025: एमपी नीट यूजी 2025 रिवाइज्ड अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, 100 बीडीएस सीटें कम हुईं

MP NEET UG 2025 Seat Allotment List: डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन (DME), मध्य प्रदेश की ओर से नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट लिस्ट रद्द करने के बाद आज नई लिस्ट जारी की है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 09:35 PM
MP NEET UG 2025: एमपी नीट यूजी 2025 रिवाइज्ड अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, 100 बीडीएस सीटें कम हुईं

MP NEET UG 2025 Seat Allotment List: डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन (DME), मध्य प्रदेश की ओर से नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट लिस्ट रद्द करने के बाद आज नई लिस्ट जारी की है। जिन भी उम्मीदवारों ने काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट dme.mponline.gov.in. पर जाकर अपनी सीट अलॉटमेंट की स्थिति चेक कर सकते हैं।

जिन भी कैंडिडेट को राउंड 1 में सीट आवंटित की गई है, उन्हें 19 अगस्त से 23 अगस्त 2025 के बीच आवंटित इंस्टीट्यूट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना होगा। इसी दौरान उम्मीदवार अपनी सीट अपग्रेड करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। अपग्रेडेशन की अंतिम तारीख 23 अगस्त रात 11:50 बजे तय की गई है। वहीं, जो छात्र अपने अलॉटमेंट से संतुष्ट नहीं होंगे, वे 19 अगस्त से 24 अगस्त शाम 7 बजे तक अपनी सीट कैंसिल कर सकते हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश के बाद बुरहानपुर में स्थित गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च सेंटर को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में बीडीएस एडमिशन देने से मना कर दिया गया है। इसलिए नई लिस्ट में बीडीएस की 100 सीटें कम कर दी गई हैं।

MP NEET UG 2025 Seat Allotment List Direct Link

MP NEET UG COUNSELLING 2025: एमपी नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे चेक करें-

1. आधिकारिक वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जाएं।

2. "MP NEET UG 2025 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट" वाले लिंक पर क्लिक करें।

3. आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

4. स्क्रीन पर ओपन सीट अलॉटमेंट स्थिति देखें।

5. भविष्य के लिए अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें और प्रिंट करें।

एमपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025: इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट

1. नीट 2025 एडमिट कार्ड

2. नीट 2025 स्कोरकार्ड

3. कक्षा दसवीं मार्कशीट और सर्टिफिकेट

4. कक्षा बारहवीं मार्कशीट और सर्टिफिकेट

5. निवास प्रमाणपत्र

6. कैटेगरी सर्टिफिकेट (अगर लागू हो तो)

7. आय प्रमाणपत्र (अगर लागू हो तो)

8. PwD सर्टिफिकेट (अगर लागू हो तो)

9. कैरेक्टर सर्टिफिकेट

10. माइग्रेशन सर्टिफिकेट

11. नीट यूजी 2025 सीट अलॉटमेंट लेटर

12. वैलिड आईडी प्रूफ

13. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

एमपी नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए स्टेट कोटा की 85 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश पाने के इच्छुक कैंडिडेट के लिए की जाती है। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है।

neet ug counselling NEET Counselling Result Neet Ug
