MP NEET UG Counselling 2025 : पहले दौर के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट कब, यहां देखें चेक करने का तरीका

MP NEET UG Counselling 2025 : एमपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 का पहला रिजल्ट 18 अगस्त को घोषित होगा। एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 से 23 अगस्त तक चलेगा।

MP NEET UG Counselling 2025 : मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई का सपना देख रहे अभ्यर्थियों का इंतज़ार अब लगभग खत्म हो चुका है। निदेशालय चिकित्सा शिक्षा (DME), मध्य प्रदेश कल यानी 18 अगस्त 2025 को NEET UG Counselling 2025 के पहले दौर का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित करने वाला है। रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट dme.mponline.gov.in से देख और डाउनलोड कर सकेंगे। इस रिजल्ट के जरिए छात्रों को यह पता चल जाएगा कि उन्हें किस मेडिकल या डेंटल कॉलेज में दाखिला मिला है।

MP NEET UG Counselling 2025 : ऐसे चेक करें अलॉटमेंट रिजल्ट रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया बेहद आसान रखी गई है। उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। उसके बाद होमपेज पर दिए गए "Allotment List" लिंक पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर पूरी सूची खुल जाएगी। छात्र इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख सकते हैं ताकि भविष्य में किसी तरह की दिक्कत न आए।

MP NEET UG Counselling 2025 : 19 से 23 अगस्त तक होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट जारी होने के बाद प्रवेश प्रक्रिया भी तुरंत शुरू हो जाएगी। उम्मीदवारों को 19 अगस्त से 23 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक अपने-अपने एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसी दौरान उम्मीदवार अपनी सीट अपग्रेड करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। अपग्रेडेशन की अंतिम तारीख 23 अगस्त रात 11:50 बजे तय की गई है। वहीं, जो छात्र अपने अलॉटमेंट से संतुष्ट नहीं होंगे, वे 19 अगस्त से 24 अगस्त शाम 7 बजे तक अपनी सीट कैंसिल कर सकते हैं।