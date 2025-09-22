MP NEET UG Counselling 2025 Round 2 seat allotment result today at dme.mponline.gov.in MP NEET UG Counselling 2025: एमपी नीट यूजी राउंड-2 अलॉटमेंट रिजल्ट आज होगा जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक, Career Hindi News - Hindustan
MP NEET UG Counselling 2025: एमपी नीट यूजी राउंड-2 अलॉटमेंट रिजल्ट आज होगा जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक

MP NEET UG Counselling 2025: एमपी नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज 22 सितंबर 2025 को जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जाकर अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 06:40 AM
MP NEET UG Seat Allotment Result: निदेशालय चिकित्सा शिक्षा (DME), मध्य प्रदेश की ओर से आज 22 सितंबर 2025 को एमबीबीएस/बीडीएस एडमिशन के लिए एमपी नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा। काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जाकर अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।

जिन भी कैंडिडेट को राउंड 2 में सीट आवंटित की जाएगी, उन्हें 23 सितंबर से 29 सितंबर 2025 के बीच आवंटित इंस्टीट्यूट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना होगा। इसी दौरान उम्मीदवार अपनी सीट अपग्रेड करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। अपग्रेडेशन की अंतिम तारीख 4 अक्टूबर 2025 तय की गई है। वहीं, जो छात्र अपने अलॉटमेंट से संतुष्ट नहीं होंगे, वे 23 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक अपनी सीट कैंसिल कर सकते हैं।

MP NEET UG COUNSELLING 2025: एमपी नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे चेक करें-

1. आधिकारिक वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जाएं।

2. "MP NEET UG 2025 राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट" वाले लिंक पर क्लिक करें।

3. आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

4. स्क्रीन पर ओपन सीट अलॉटमेंट स्थिति देखें।

5. भविष्य के लिए अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें और प्रिंट करें।

एमपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025: इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट

1. नीट 2025 एडमिट कार्ड

2. नीट 2025 स्कोरकार्ड

3. कक्षा दसवीं मार्कशीट और सर्टिफिकेट

4. कक्षा बारहवीं मार्कशीट और सर्टिफिकेट

5. निवास प्रमाणपत्र

6. कैटेगरी सर्टिफिकेट (अगर लागू हो तो)

7. आय प्रमाणपत्र (अगर लागू हो तो)

8. PwD सर्टिफिकेट (अगर लागू हो तो)

9. कैरेक्टर सर्टिफिकेट

10. माइग्रेशन सर्टिफिकेट

11. नीट यूजी 2025 सीट अलॉटमेंट लेटर

12. वैलिड आईडी प्रूफ

13. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

एमपी नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए स्टेट कोटा की 85 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश पाने के इच्छुक कैंडिडेट के लिए की जाती है। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है।

