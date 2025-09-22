MP NEET UG Counselling 2025: MBBS व BDS दाखिले के लिए दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित, यहां देखें पूरी डिटेल

MP NEET UG Counselling 2025 का दूसरा राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी। स्टूडेंट्स dme.mponline.gov.in से लिस्ट देखें। 23-29 सितंबर तक कॉलेज रिपोर्टिंग, अपग्रेडेशन व कैंसलेशन का विकल्प भी मिलेगा।

MP NEET UG Counselling 2025: मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट (DME) ने NEET UG काउंसलिंग 2025 के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित कर दिया है। यह रिजल्ट MBBS और BDS की 85% स्टेट कोटा सीटों पर एडमिशन के लिए निकाला गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जाकर अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।

टॉप रैंकर्स ने चुना बड़े मेडिकल कॉलेज दूसरे राउंड की काउंसलिंग में एमपी के टॉप रैंक होल्डर्स ने महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इंदौर और गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल जैसे बड़े संस्थानों को प्राथमिकता दी है। साथ ही काउंसलिंग अथॉरिटी ने ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक की लिस्ट भी जारी कर दी है।

इन तारीखों का रखें ध्यान जिन उम्मीदवारों को सीट अलॉट हुई है, उन्हें 23 से 29 सितंबर के बीच संबंधित मेडिकल या डेंटल कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। वहीं, अगर कोई स्टूडेंट सीट अपग्रेड करना चाहता है तो वह 23 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कॉलेज लेवल पर एडमिशन के दौरान “Yes” या “No” ऑप्शन चुन सकता है।

सीट अपग्रेडेशन का विकल्प - 23 सितंबर से 4 अक्टूबर तक

ऑनलाइन सीट रेज़िग्नेशन / कैंसलेशन - 23 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कुल 47 मेडिकल-डेंटल कॉलेज शामिल इस बार एमपी डीएमई ने भाग लेने वाले मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की संशोधित लिस्ट जारी की है। इसमें कुल 47 संस्थान शामिल किए गए हैं, जहां MBBS और BDS की सीटें उपलब्ध हैं।

सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे चेक करें? उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना रिजल्ट देख सकते हैं: