MP NEET UG Counselling 2025 : राउंड-2 का शेड्यूल जारी, 16 सितंबर की तारीख अहम

MP NEET UG Counselling 2025 : मध्य प्रदेश में मेडिकल डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए NEET UG काउंसलिंग का दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है। छात्रों को 10 से 14 सितंबर तक अपनी पसंद भरने का मौका मिलेगा।

MP NEET UG Counselling 2025 : मध्य प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने NEET-UG काउंसलिंग 2025 के दूसरे राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर अपलोड किया गया है।

MP NEET UG Counselling 2025 : कैसे डाउनलोड करें राउंड-2 शेड्यूल? सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं - dme.mponline.gov.in होमपेज पर “Counselling Schedule” सेक्शन में जाएं। यहां “Tentative Time Schedule For Second Round” पर क्लिक करें। शेड्यूल ऑटोमैटिक डाउनलोड हो जाएगा। इसे सेव कर भविष्य के लिए रख लें। MP NEET UG Counselling 2025 : राउंड-2 की इन तारीखों का रखें ध्यान 10 सितंबर 2025: खाली बची सीटों और योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी।

11 से 14 सितंबर 2025 (रात 11:59 बजे तक): उम्मीदवार अपनी पसंद के कॉलेज/कोर्स की चॉइस भरकर लॉक कर सकेंगे।

16 सितंबर 2025: दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा।

17 से 24 सितंबर 2025 (शाम 6 बजे तक): जिन्हें कॉलेज अलॉट हुआ है, उन्हें रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज पहुंचना होगा। MP NEET UG Counselling 2025 : मॉप अप राउंड का भी मिलेगा मौका जिन्हें दूसरे राउंड के रिजल्ट से संतोष नहीं है, वे 17 से 27 सितंबर 2025 तक मॉप अप राउंड (तीसरा राउंड) के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसी दौरान पहले से एडमिशन ले चुके छात्र भी चाहें तो अपनी सीट से इस्तीफा देकर मॉप अप राउंड में शामिल हो सकते हैं।