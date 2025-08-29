NEET UG : MBBS की नई 420 सीटें एड, दूसरे राउंड में 1073 मेडिकल सीटों पर दाखिले का मौका

MP NEET UG : एमपी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के सेकेंड राउंड में एमबीबीएस की और 420 सीटें जोड़ दी गई हैं। सेकेंड राउंड में इन नई अतिरिक्त सीटों के एड होने से ज्यादा स्टूडेंट्स को दाखिले का मौका मिलेगा।

MP NEET UG Counselling MBBS Admission : मध्य प्रदेश के किसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट पर दाखिला पाना चाहे नीट यूजी अभ्यर्थियों के खुशखबरी है। एमपी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के सेकेंड राउंड में एमबीबीएस की और 420 सीटें जोड़ दी गई हैं। सेकेंड राउंड में इन नई अतिरिक्त सीटों के एड होने से ज्यादा स्टूडेंट्स को दाखिले का मौका मिलेगा।उन्हें अपने पसंदीदा संस्थान का चयन करने का अवसर मिलेगा। पहले की 653 सीटें और नई जोड़ी गई 420 सीटें दूसरे राउंड में उपलब्ध होंगी। नीट यूजी राउंड 2 के तहत कुल 1,073 एमबीबीएस सीटें फ्रेश अलॉटमेंट व अपग्रेडेशन उपलब्ध होंगी।

एमपी स्टेट कोटे के तहत काउंसलिंग के दूसरे राउंड में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 170 एमबीबीएस सीटें शामिल होंगी। इनमें श्योपुर और सिंगरौली में नए मंजूरी प्राप्त मेडिकल कॉलेजों की 85-85 सीटें शामिल होंगी। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर को 2025-26 के लिए नीट यूजी काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दिए जाने के बाद इस प्राइवेट संस्थान की 250 एमबीबीएस सीटें भी उपलब्ध होंगी।

मध्य प्रदेश में नीट यूजी स्टेट कोटा काउंसलिंग का पहला राउंड गुरुवार शाम 6 बजे चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (डीएमई) की ओर से एडमिशन को फाइनल रूप देने के साथ खत्म हो गया। कुल 4,775 एमबीबीएस राज्य कोटे की सीटों में से 3710 सीटें पहले राउंड में आवंटित की गईं । इसमें 1970 सरकारी संस्थानों में और 1,740 प्राइवेट संस्थानों में हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लगभग 90 फीसदी सीटें भरी गईं, जबकि प्राइवेट संस्थानों में यह संख्या कम रही।

सरकारी संस्थानों में 2163 एमबीबीएस सीटों में से 1970 पहले राउंड में आवंटित की गईं, जिससे लगभग 193 सीटें खाली रह गईं। निजी संस्थानों में 2200 एमबीबीएस सीटें थीं, जिनमें से 1740 सीटें भरी गईं। लगभग 460 सीटें खाली रह गईं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद कुल 653 एमबीबीएस सीटें खाली रहीं। ये वैकेंसी नई जोड़ी गई सीटों के साथ दूसरे राउंड में उपलब्ध होंगी। डीएमई अधिसूचना के अनुसार दूसरे राउंड के अपग्रेडेशन के लिए उम्मीदवार 30 अगस्त रात 11 बजे तक अपने डीएमई पोर्टल पर अपग्रेडेशन विलिंगनेस लिंक का क्लिक कर सकते हैं।

राउंड 1 के बाद खाली सीटों का ब्योरा - पहले राउंड में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 2163 सीटें और प्राइवेट की 2200 सीटें भरीं

- पहले राउंड में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 193 और प्राइवेट की 460 सीटें खाली रह गईं