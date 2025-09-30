MP NEET UG 2025: एमपी नीट यूजी 2025 माॅप-अप राउंड काउंसलिंग शेड्यूल जारी, यहां देखें शेड्यूल
MP NEET UG 2025: मध्य प्रदेश की ओर से एमबीबीएस/बीडीएस एडमिशन के लिए एमपी नीट यूजी काउंसलिंग माॅप-अप राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को dme.mponline.gov.in पर जाना होगा।
MP NEET UG 2025: निदेशालय चिकित्सा शिक्षा (DME), मध्य प्रदेश की ओर से एमबीबीएस/बीडीएस एडमिशन के लिए एमपी नीट यूजी काउंसलिंग माॅप-अप राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को अभी तक आयोजित काउंसलिंग राउंड में सीट आवंटित नहीं हुई है या वे अपनी आवंटित सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं तो वे माॅप-अप राउंड में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा नए अभ्यर्थी भी माॅप-अप राउंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जाना होगा।
मध्य प्रदेश नीट यूजी काउंसलिंग 2025 माॅप-अप राउंड शेड्यूल-
1. फ्रेश रजिस्ट्रेशन (नए अभ्यर्थियों के लिए)- 30 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025
2. रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट एवं योग अभ्यर्थियों की लिस्ट- 7 अक्टूबर 2025
3. खाली सीटों की जानकरी-
4. चाॅइस फिलिंग और चाॅइस लाॅकिंग- 8 अक्टूबर 2025 से 9 अक्टूबर 2025 (रात 11:59 बजे तक)
5. माॅप-अप राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट- 11 अक्टूबर 2025
6. आवंटित कॉलेज में एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्टिंग -12 अक्टूबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025
एमपी नीट यूजी 2025 माॅप-अप काउंसलिंग राउंड के लिए छात्र इस प्रकार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें-
1. सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल dme.mponline.gov.in पर जाएं।
2. 'अंडरग्रेजुएट काउंसलिंग (यूजी)' सेक्शन पर क्लिक करें।
3. अपने NEET UG 2025 क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करें।
4. अब आप आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें और काउंसलिंग शुल्क का भुगतान करें।
5. आवेदन फॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए एक कॉपी डाउनलोड करें।
एमपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के लिए डॉक्यूमेंट-
1. नीट 2025 एडमिट कार्ड
2. नीट 2025 स्कोरकार्ड
3. कक्षा दसवीं मार्कशीट और सर्टिफिकेट
4. कक्षा बारहवीं मार्कशीट और सर्टिफिकेट
5. निवास प्रमाणपत्र
6. कैटेगरी सर्टिफिकेट (अगर लागू हो तो)
7. आय प्रमाणपत्र (अगर लागू हो तो)
8. PwD सर्टिफिकेट (अगर लागू हो तो)
9. कैरेक्टर सर्टिफिकेट
10. माइग्रेशन सर्टिफिकेट
11. नीट यूजी 2025 सीट अलॉटमेंट लेटर
12. वैलिड आईडी प्रूफ
13. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
एमपी नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए स्टेट कोटा की 85 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश पाने के इच्छुक कैंडिडेट के लिए की जाती है। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है।