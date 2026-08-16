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MP High Court Vacancy 2026: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड-3 के 1174 पदों पर निकली भर्ती, कल से करें आवेदन

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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MP High Court Assistant Vacancy 2026: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने असिस्टेंट ग्रेड-3 के पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। कल 17 अगस्त से mphc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे।

Madhya Pradesh High Court Jobs 2026
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड-3 पद भर्ती

MP High Court Assistant Grade 3 Recruitment 2026: कोर्ट में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद शानदार और बड़ा अवसर आया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MPHC), जबलपुर ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर असिस्टेंट ग्रेड-3 के 1174 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालय में योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल 17 अगस्त 2026 से शुरू हो रही है, जबकि फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2026 तय की गई है।

शैक्षणिक योग्यता और अनिवार्य शर्तें

इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को इन न्यूनतम शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है:

ग्रेजुएशन की डिग्री: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है।

कंप्यूटर डिप्लोमा: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा जैसे DCA/PGDCA या समकक्ष पास होना चाहिए।

टाइपिंग दक्षता: हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में अच्छी गति और दक्षता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित CPT/CPCT या टाइपिंग सर्टिफिकेट रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी।

MP High Court Assistant Vacancy 2026 Notification Link

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आयु सीमा और कैटेगरी-वाइज छूट

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी।

आरक्षित श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगजनों को मध्य प्रदेश सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

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आवेदन शुल्क और भुगतान का तरीका

सामान्य / अनारक्षित वर्ग (UR) और राज्य के बाहर के उम्मीदवार: लगभग 777.02 रुपये, जिसमें परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क शामिल है।

मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/PwBD): लगभग 577.02 रुपये।

आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यमों जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई (UPI) या नेट बैंकिंग के जरिए ही किया जा सकता है।

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चयन प्रक्रिया और आवेदन करने का आसान तरीका

चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से दो चरण शामिल होंगे-

प्रारंभिक परीक्षा: इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।

मुख्य परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट: प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी 17 अगस्त से एमपी हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर जाएं। होमपेज पर "Recruitment / Result" टैब पर क्लिक करके "Assistant Grade-3 Recruitment 2026" लिंक चुनें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी के साथ फॉर्म भरें, मांगे गए शैक्षणिक डॉक्यूमेंट व फोटो अपलोड करें और शुल्क जमा कर फाइनल सबमिट करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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