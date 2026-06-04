MP Board Supplementary Result 2026 : एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट, mpbse.mponline.gov.in पर ऐसे देखें
MP Board Supplementary Result 2026 मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं का सप्लीमेंट्री रिजल्ट छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर और एप्लिकेशन नंबर की मदद से अपना रिजल्ट देख सकेंगे। जानिए पूरी प्रक्रिया।
mp board supplementary result 2026 : मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) की 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल एमपी बोर्ड जल्द ही सप्लीमेंट्री यानी सेकेंड मेन परीक्षा 2026 के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। हजारों ऐसे छात्र जिन्होंने नियमित बोर्ड परीक्षा में एक या अधिक विषयों में सफलता हासिल नहीं की थी या फिर अपने अंकों में सुधार करना चाहते थे, उन्होंने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था। अब उनके लिए रिजल्ट बेहद अहम साबित होने वाला है।
सप्लीमेंट्री परीक्षा क्यों कराई जाती है?
एमपी बोर्ड हर साल उन छात्रों को एक और मौका देता है जो नियमित परीक्षा में किसी विषय में पास नहीं हो पाते हैं। इसी उद्देश्य से सेकेंड मेन एग्जाम या सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि छात्रों को पूरे साल का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। जो विद्यार्थी इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं, वे अपनी आगे की पढ़ाई समय पर जारी रख सकते हैं।
ऐसे चेक कर सकेंगे अपना रिजल्ट
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बहुत आसानी से अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने रोल नंबर और एप्लिकेशन नंबर की जरूरत होगी।
रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को इन आसान चरणों का पालन करना होगा -
1. एमपी बोर्ड की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट पर जाएं।
2. कक्षा 10वीं या 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना रोल नंबर और एप्लिकेशन नंबर दर्ज करें।
4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।
5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।
6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
रिजल्ट के बाद क्या होगा?
जो छात्र सप्लीमेंट्री परीक्षा में सफल हो जाएंगे, उनके लिए आगे की पढ़ाई का रास्ता खुल जाएगा। 10वीं पास करने वाले छात्र उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश ले सकेंगे, जबकि 12वीं पास करने वाले छात्र कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेंगे। रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र तुरंत अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि मूल अंकपत्र और प्रमाणपत्र बाद में संबंधित स्कूलों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन डाउनलोड की गई मार्कशीट की एक प्रति सुरक्षित रखें।
अप्रैल में आए थे मुख्य परीक्षा के नतीजे
गौरतलब है कि एमपी बोर्ड ने 15 अप्रैल 2026 को 10वीं और 12वीं की नियमित बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए थे। इसके बाद उन छात्रों के लिए सेकेंड मेन एग्जाम के आवेदन शुरू किए गए थे जो किसी विषय में सफल नहीं हो पाए थे या अपने अंक बेहतर करना चाहते थे। अब सप्लीमेंट्री परीक्षा पूरी हो चुकी है और छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड की ओर से जैसे ही परिणाम घोषित किया जाएगा, छात्र ऑनलाइन अपना स्कोर देख सकेंगे और अपने अगले शैक्षणिक कदम की तैयारी शुरू कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव