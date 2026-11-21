एमपी बोर्ड हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 में 80 पर्सेंटाइल से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्र फ्रेश स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

अगर आपने मध्य प्रदेश बोर्ड से 12वीं पास हैं और हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप की तलाश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, मेधावी छात्रों के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई स्कॉलरशिप योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक योजना है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम। इसके तरह हर सास 12वीं पास के छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि हायर एजुकेशन में पैसों की कमी ना आ सके। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) यानी एमपी बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों की सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। इस योजना के तहत योग्य छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के माध्यम से फ्रेश और रिन्यूअल स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है।

कौन कर सकता है स्कॉलरशिप के लिए आवेदन? बता दें कि एमपी बोर्ड हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 में 80 पर्सेंटाइल से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्र फ्रेश स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी। छात्र का शैक्षणिक सत्र 2026-27 में किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय के स्नातक (UG) कोर्स में नियमित विद्यार्थी के रूप में दाखिला होना जरूरी है।

मेरिट लिस्ट होगी तैयार ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल 80 पर्सेंटाइल से अधिक अंक हासिल कर लेने से छात्रवृत्ति मिलना तय नहीं होगा। सभी आवेदनों का पहले छात्रों के शिक्षण संस्थान और फिर राज्य स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय सत्यापित आवेदनों के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। इस तरह स्कॉलरशिप का लाभ केवल चयनित उम्मीदवारों को ही मिलेगा।

2022 से 2025 बैच के छात्र कर सकते हैं रिन्यूअल आवेदन इस योजना के तहत पहले से चयनित छात्र भी अपनी छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए आवेदन कर सकते हैं। साल 2022 से 2025 तक के चयनित छात्र रिन्यूअल आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

मध्य प्रदेश के लिए 4299 छात्रवृत्तियों का कोटा इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के लिए हर साल कुल 4,299 छात्रवृत्तियों का कोटा निर्धारित किया गया है। इसमें से 50 फीसदी छात्रवृत्तियां छात्राओं और शेष 50 फीसदी छात्रों के लिए आरक्षित हैं।

वहीं, स्ट्रीम के आधार पर छात्रवृत्तियों का वितरण साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के बीच 3:3:1 के अनुपात में किया जाता है। इसके अलावा, श्रेणी के आधार पर भी आरक्षण का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जाति (SC) के लिए 15 फीसदी, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 7.5 फीसदी, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 फीसदी और दिव्यांग छात्रों के लिए 5 फीसदी छात्रवृत्तियां आरक्षित हैं।

कैसे करें आवेदन? इस छात्रवृत्ति के लिए योग्य छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट scholarships.gov.in पर जाना होगा। यहां ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन के लिए छात्रों के पास आधार नंबर होना जरूरी है। इसके अलावा, उनके अपने नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाता होना चाहिए, जो आधार से लिंक हो। छात्रों को अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर भी देना होगा।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवारों को उसकी पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) डाउनलोड करनी होगी। इसके बाद रसीद का प्रिंटआउट और सभी जरूरी दस्तावेज अपने संबंधित शैक्षणिक संस्थान में जमा कराने होंगे। संस्थान की ओर से इन दस्तावेजों और आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आवेदन अंतिम चयन के लिए आगे भेजे जाएंगे।