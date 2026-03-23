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MP Board Result 2026: जल्द होगा एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का ऐलान? यहां करें चेक

Mar 23, 2026 04:44 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों को अब बोर्ड परीक्षा के परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 का ऐलान अप्रैल माह की शुरुआत में किया जा सकता है।

MP Board Result 2026: जल्द होगा एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का ऐलान? यहां करें चेक

एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों को अब बोर्ड परीक्षा के परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 का ऐलान अप्रैल माह की शुरुआत में किया जा सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक बोर्ड ने कॉपियां जांचने का कार्य करीब 90 फीसदी पूरा कर लिया है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के पहले हफ्ते तक रिजल्ट जारी हो सकता है। हालांकि बोर्ड के तरफ से कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ है। रिजल्ट आने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in और mpresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। इसके अलावा छात्र अपना रिजल्ट लाइव हिंदुस्तान की वेबसाइट www.livehindustan.com पर आसानी से देख सकते हैं।

परीक्षा कब हुई थी?

एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 13 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 10 फरवरी से 7 मार्च 2026 के बीच हुई थीं। इन दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं में लाखों विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं दोनों ही परीक्षाओं में 16.60 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल होंगे। इनमें कक्षा 10वीं के 9.53 लाख और 12वीं के 7.06 लाख छात्र-छात्राएं शामिल है।

एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 यूं चेक कर सकेंगे

- ऑफिशियल वेबसाइट mpresults.nic.in या mpbse.nic.in पर क्लिक करें।

- 10वीं के छात्र सेकेंडरी रिजल्ट पर और 12वीं के छात्र सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।

- अपना रोल नंबर डालकर सब्मिट के बटन पर क्लिक करें।

- आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

- रिजल्ट की एक कॉपी डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लें।

Live Hindustan पर ऐसे करें चेक

सबसे पहले छात्र को लाइव हिंदुस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

यहां होमपेज पर बोर्ड्स रिजल्ट का लिंक मिलेगा। इसपर क्लिक करना है।

इसके बाद आपको एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करना है।

यहां आपको एमपी बोर्ड 10 वीं 2026 का रिजल्ट और एमपी बोर्ड 12 वीं 2026 का रिजल्ट पर क्लिक करें।

फिर मांगी गई जानकारी जैसे रोल नंबर, स्ट्रीम भरें। फिर सब्मिट कर दें।

इसके बाद आपके स्क्रीन पर रिजल्ट शो होगा। इसका प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए रख लीजिए।

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

बता दें कि एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं में पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि किसी छात्र के एक या दो विषयों में अंक कम रह जाते हैं, तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। वहीं, जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे कॉपी की दोबारा जांच (रीचेकिंग) के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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पिछले साल कैसा था रिजल्ट

पिछले साल यानी 2025 में एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 76.22% रहा था। इस परीक्षा में सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से पूरे 500 अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया था। वहीं, एमपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 74.48% दर्ज किया गया था। 12वीं में ओवरऑल टॉपर प्रियल द्विवेदी रहीं, जिन्होंने साइंस (मैथ्स) ग्रुप से 500 में से 492 अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया। इसके अलावा, कॉमर्स ग्रुप में ग्वालियर की रिमझिम करोठिया ने 491/500 अंक के साथ टॉप किया। आर्ट्स ग्रुप में रीवा के अंकुर यादव 489/500 अंक लेकर पहले स्थान पर रहे, जबकि एग्रीकल्चर ग्रुप में छिंदवाड़ा के हरिओम साहू ने 486/500 अंक के साथ टॉप किया।

पिछले कुछ साल में कब जारी हुआ एमपी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट

2025 में 7 मई को रिजल्ट जारी हुआ था।

2024 में 24 अप्रैल को जारी हुआ था।

2023 में 25 मई को जारी हुआ था।

2022 में 29 अप्रैल को जारी हुआ था।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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