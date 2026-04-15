MP Board Result 2026 LIVE : एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट आज 11 बजे mpbse.mponline.gov.in पर होगा जारी, मार्कशीट Link

mp board result 2026 live updates

MPBSE MP Board 10th 12th Result 2026 Live Updates , Sarkari Result , mpbse.mponline.gov.in , mpresults.nic.in : एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट 2026 आज 15 अप्रैल बुधवार को सुबह 11 बजे घोषित होगा। परीक्षार्थी एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in व www.digilocker.gov.in के अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी एमपी बोर्ड रिजल्ट रोल नंबर डालकर चेक कर सकेंगे। विद्यार्थी एमपीबीएसई मोबाइल ऐप ( MPBSE MOBILE App ) और एमपी मोबाइल ऐप ( MP Mobile App ) पर भी रिजल्ट चेक कर सकेंगे। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट की घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा की जाएगी। सीएम मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास (समतत्व भवन) से कल 11 बजे एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी करेंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं इस वर्ष प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में करीब 16 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए हैं। इनमें लगभग 9 लाख 7 हजार विद्यार्थी 10वीं और करीब 7 लाख छात्र 12वीं की परीक्षा में बैठे। सेकेंड चांस एग्जाम आपको बता दें कि एमपी बोर्ड पिछले साल की तरह इस बार भी 10वीं 12वीं का सेकेंड चांस एग्जाम कराएगा। इस बार से सप्लीमेंट्री परीक्षा को खत्म कर दिया गया है। सेकेंड चांस एग्जाम में फेल और पास दोनों तरह के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। छात्र अब सिर्फ फेल विषयों के लिए ही नहीं, बल्कि बेहतर अंक लाने के लिए भी किसी विषय में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। यह परीक्षा 7 मई 2026 से शुरू होगी। MP Board 10th Result 2026 Direct Link: एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 MP Board 12th Result 2026 Direct Link: एमपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें स्टेप 1- एमपी बोर्ड की वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाएं। स्टेप 2- वेबसाइट के होम पेज पर 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के अलग-अलग लिंक मिलेंगे। अपनी कक्षा संबंधी लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3- रिजल्ट पेज खुलेगा। इस पेज पर अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। इन्हें डिटेल्स को डालकर सब्मिट पर क्लिक करें। स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा। स्टेप 4- रिजल्ट डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें। - इसके अलावा मोबाइल पर एमपीबीएसई या एमपी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी उस पर रिजल्ट चेक किया जा सकता है। MP Board Result 2026 Date , Time: MP बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 आज कब आएगा एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 आज सुबह 11 बजे घोषित होगा। MP बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 आज कहां देखें एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइटों mpbse.mponline.gov.in पर चेक कर सकेंगे। www.digilocker.gov.in पर नतीजे उपलब्ध होंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी एमपी बोर्ड रिजल्ट रोल नंबर डालकर चेक कर सकेंगे। विद्यार्थी एमपीबीएसई मोबाइल ऐप ( MPBSE MOBILE App ) और एमपी मोबाइल ऐप ( MP Mobile App ) पर भी रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

15 Apr 2026, 05:38:35 AM IST MP Board Result 2026 Live : एमपी बोर्ड सेकेंड चांस एग्जाम में इंम्प्रूवमेंट भी दे सकेंगे MP Board Result 2026 Live : एमपी बोर्ड सेकेंड चांस एग्जाम में छात्र चाहें तो जिन विषयों में पास हो चुके हैं, उनमें भी बेहतर अंक लाने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं यानी इम्प्रूव कर सकते हैं। हालांकि जिन विषयों में फेल हैं, उनमें शामिल होना अनिवार्य होगा।

15 Apr 2026, 05:31:45 AM IST MP Board Result 2026 Live : एमपी बोर्ड की सेकेंड चांस परीक्षा कब होगी MP Board Result 2026 Live : एमपी बोर्ड के द्वारा हायर सेकेंडरी की द्वितीय परीक्षा 7 मई से 25 मई तक और हाईस्कूल की परीक्षा 7 मई से 19 मई तक आयोजित की जाएगी। बेस्ट अंक को फाइनल माना जाएगा। मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों को केवल 7 दिन के भीतर आवेदन करना होगा, जो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरे जाएंगे।

15 Apr 2026, 05:30:14 AM IST MP Board Result 2026 Live : एमपी बोर्ड रिजल्ट फुलप्रूफ रखा गया, बोले शिक्षा मंत्री MP Board Result 2026 Live : मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट से पहले क्रॉस चेकिंग और वैरिफिकेशन तेजी से पूरा किया गया। हर स्तर पर जांच की गई, ताकि कोई गलती न रहे। रिजल्ट फुलप्रूफ रखा गया है, जिससे छात्रों को परेशानी न हो।

15 Apr 2026, 05:28:52 AM IST MP Board Result 2026 Live : एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं पासिंग मार्क्स रूल क्या है MP Board Result 2026 Live : मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE ) की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए लाखों विद्यार्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बोर्ड आज बुद्धवार 15 अप्रैल 2026 सुबह 11 बजे 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी करेगा। एमपी बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य है। यदि छात्र इससे कम अंक लाते हैं, तो वे फेल घोषित किए जाते हैं। हालांकि इस साल से कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, बल्कि सभी विषयों की दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। यानी सेकेंड चांस एग्जाम का मौका मिलेगा।

15 Apr 2026, 05:19:45 AM IST MP Board Result 2026 Live : आज डिजीलॉकर Digilocker से रिजल्ट कैसे चेक कर सकेंगे MP Board Result 2026 Live : आज एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स घर बैठे अपना रिजल्ट देखने के लिए ऑफिशियल लिंक https://mpbse.mponline.gov.in और https://www.digilocker.gov.in/web/dashboard/issuers पर जा सकते हैं। डिजिलॉकर पर नतीजे चेक करने के लिए इन्हें इश्यूर्स सेक्शन पर जाना होगा।

15 Apr 2026, 05:17:52 AM IST MP Board 12th Result 2026 Live : आज सीएम जारी करेंगे एमपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट:7 लाख स्टूडेंट्स हुए थे परीक्षा में शामिल MP Board 12th Result 2026 Live : मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड 12वीं के करीब 7 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार कुछ ही देर में खत्म होने जा रहा है। आज 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास में सीएम डॉ. मोहन यादव रिजल्ट घोषित करेंगे। स्टूडेंट्स घर बैठे अपना रिजल्ट देखने के लिए ऑफिशियल लिंक https://mpbse.mponline.gov.in और https://www.digilocker.gov.in/web/dashboard/issuers पर क्लिक कर सकते हैं।

15 Apr 2026, 05:15:02 AM IST MP Board 10th Result 2026 Live : एमपीबीएसई 10वीं का रिजल्ट आज, सीएम करेंगे ऐलान MP Board 10th Result 2026 Live : मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (एमपीबीएसई) ने घोषणा की है कक्षा 10वीं के परिणाम आज 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे जारी किए जाएंगे। एमपी बोर्ड क्लास 10 का रिजल्ट 2026 एमपीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइटों mpbse.nic.in, mpresults.nic.in और mpbse.mponline.gov.in पर उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समत्व भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन परिणामों की घोषणा करेंगे।

15 Apr 2026, 05:12:56 AM IST MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 की घोषणा के समय क्या क्या डिटेल जारी होगी MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 की घोषणा के समय 10वीं 12वीं का पास होने का प्रतिशत, टॉपर्स सूची और जिलेवार प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी जारी की जाएगी। डाउनलोड करने के लिए प्रोविजनल मार्कशीट उपलब्ध होगी, जबकि मूल मार्कशीट बाद में संबंधित स्कूलों से मिलेगी।

15 Apr 2026, 05:09:04 AM IST MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 में सिर्फ 6 घंटे बाकी MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 में सिर्फ 6 घंटे बाकी रह गए हैं। विद्यार्थियों की टेंशन बढ़ती जा रही है। आज 11 बजे परिणाम mpbse.mponline.gov.in और mpresults.nic.in पर जारी कर दिया जाएगा। लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट livehindustan.com पर भी एमपी बोर्ड रिजल्ट चेक किया जा सकेगा।

15 Apr 2026, 05:05:53 AM IST MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 वेबसाइट लिस्ट MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 वेबसाइट लिस्ट - mpbse.mponline.gov.in - mpresults.nic.in - mpbse.nic.in - livehindustan.com

15 Apr 2026, 04:58:13 AM IST MP Board Result 2026 Live: इस बार भी एमपी बोर्ड रिजल्ट में सप्लीमेंट्री नहीं दी जाएगी MPBSE MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड ने कहा है कि इस बार भी दो परीक्षा होने से सप्लीमेंट्री का प्रावधान नहीं रहेगा। डिविजन सुधार के अलावा फेल होने पर भी दूसरी परीक्षा में शामिल होकर पास होने का अवसर रहेगा।

15 Apr 2026, 04:58:13 AM IST MP Board Result 2026 Live: मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं रिजल्ट MP Board Result 2026 Live: मोबाइल ऐप पर कैसे देख सकते हैं रिजल्ट - विद्यार्थी एमपीबीएसई मोबाइल ऐप ( MPBSE MOBILE App ) और एमपी मोबाइल ऐप ( MP Mobile App ) पर भी रिजल्ट चेक कर सकेंगे। सबसे पहले गूगल प्लेस स्टोर से MPBSE या MP Mobile मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. ऐप खोलें और “अपना रिजल्ट जानें” विकल्प पर टैप करें। फिर अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालें। सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।

15 Apr 2026, 04:58:13 AM IST MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड रिजल्ट के बाद सेकेंड चांस एग्जाम का मिलेगा मौका MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड ने पारंपरिक पूरक परीक्षा प्रणाली को खत्म कर ‘द्वितीय परीक्षा’ शुरू कर दी है जिसमें फेल और पास दोनों तरह के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। छात्र अब सिर्फ फेल विषयों के लिए ही नहीं, बल्कि बेहतर अंक लाने के लिए भी किसी विषय में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। यह परीक्षा 7 मई 2026 से शुरू होगी। बोर्ड का मानना है कि इससे छात्रों को अपने रिजल्ट सुधारने का बेहतर अवसर मिलेगा। पूरक परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। पहले हाईस्कूल में अधिकतम दो विषय और हायर सेकेंडरी में एक विषय में फेल छात्र ही पूरक परीक्षा दे सकते थे। लेकिन अब ‘द्वितीय परीक्षा’ के तहत सभी छात्रों को समान अवसर मिलेगा। नए नियमों के अनुसार जो छात्र किसी विषय में फेल हैं, उनके लिए उस विषय की परीक्षा देना अनिवार्य होगा। वहीं, जो छात्र पास हैं, वे भी अपने अंक सुधारने के लिए अपनी मर्जी से किसी भी विषय में शामिल हो सकते हैं।

15 Apr 2026, 04:58:13 AM IST MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड रिजल्ट कैसे चेक करें - एमपी बोर्ड की वेबसाइट mpresults.nic.in , mpbse.mponline.gov.in , mpbse.nic.in पर जाएं। - वेबसाइट के होम पेज पर 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के अलग-अलग लिंक मिलेंगे। अपना कक्षा संबंधी लिंक पर क्लिक करें। - रिजल्ट पेज खुलेगा। इस पेज पर अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। इन्हें डिटेल्स को डालकर सब्मिट पर क्लिक करें। स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा। - रिजल्ट डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें। - इसके अलावा मोबाइल पर एमपीबीएसई या एमपी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी उस पर रिजल्ट चेक किया जा सकता है।