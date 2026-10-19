एमपी बोर्ड के एग्जाम पैटर्न में हुआ बड़ा बदलाव, 9वीं से 12वीं के छात्र जरूर जान लें ये नए नियम
मध्य प्रदेश बोर्ड ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र से 9वीं से 12वीं कक्षा के एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। अब मुख्य विषयों में 2 अंकों वाले सवालों में इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी।
मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों और उनके पैरेंट्स के लिए एक बेहद जरूरी और काम की खबर है। अगर आप या आपके घर का कोई भी बच्चा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) के तहत कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक में पढ़ रहा है, तो आपको बोर्ड के नए नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। अक्सर एग्जाम हॉल में पर्चा हाथ में आते ही बच्चे उन सवालों पर नजर दौड़ाते हैं जिनमें 'अथवा' (Or) लगा होता है, ताकि जो आसान लगे उसे हल कर सकें। लेकिन अब बोर्ड ने इस 'चॉइस' वाले सिस्टम में एक बड़ा फेरबदल कर दिया है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, एमपी बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रश्न पत्र के पैटर्न में कुछ अहम बदलाव किए हैं। 15 अक्टूबर 2026 को जारी किए गए एक आधिकारिक नोटिस में बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अब मेन सब्जेक्ट्स (मुख्य विषयों) में 2 नंबर वाले जो छोटे-छोटे सवाल आते थे, उनमें बच्चों को कोई विकल्प यानी इंटरनल चॉइस नहीं दी जाएगी। आसान भाषा में समझें तो, 2 नंबर वाले जिस सवाल में पहले 'ये करें या वो करें' की छूट मिलती थी, अब वो खत्म हो गई है। पेपर में जो सवाल छपकर आएगा, आपको सीधे उसी का जवाब देना होगा।
क्या बदला है और क्या पहले जैसा है?
बोर्ड का यह कदम सीधे तौर पर बच्चों को विषय की गहराई तक पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करेगा। अक्सर बच्चे कुछ चैप्टर छोड़कर चले जाते थे कि 'चॉइस' वाले सवाल में कोई न कोई आसान सवाल तो फंसी ही जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आइए आसान पॉइंट्स में समझते हैं कि नया पैटर्न कैसा दिखेगा -
2 नंबर वाले सवाल (मुख्य विषय): अब इनमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी। आपको हर सवाल का जवाब देना ही होगा।
3 नंबर वाले सवाल (मुख्य विषय): इनमें पहले की तरह ही 'अथवा' वाले विकल्प मिलते रहेंगे। बच्चों को यहां राहत बरकरार रहेगी।
4 नंबर वाले सवाल (मुख्य विषय): इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। छात्रों को पहले की तरह ही इंटरनल चॉइस मिलती रहेगी।
नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क विषयों के लिए आई अच्छी खबर
एक तरफ जहां मेन सब्जेक्ट्स में छोटे सवालों से चॉइस हटाई गई है, वहीं दूसरी तरफ नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क (NSQF) के तहत पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर भी है। बोर्ड ने NSQF विषयों में बड़े सवालों के लिए नए विकल्प जोड़ दिए हैं। अब इन सब्जेक्ट्स में 5 नंबर और 7 नंबर वाले लंबे सवालों में छात्रों को इंटरनल चॉइस मिलेगी। इससे वोकेशनल और स्किल आधारित विषयों की तैयारी कर रहे छात्रों को एग्जाम में काफी सहूलियत हो जाएगी।
बोर्ड ने अपने नोटिस में यह भी स्पष्ट किया है कि ये बदलाव केवल प्रश्न पत्र के डिजाइन और सवालों के तरीके को लेकर हैं। परीक्षा के टाइम-टेबल, शेड्यूल या हाल ही में शुरू किए गए 'सेकंड एग्जाम सिस्टम' में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।
एमपी बोर्ड का सेकंड एग्जाम सिस्टम क्या है?
अगर आपको नहीं पता, तो बता दें कि एमपी बोर्ड ने पिछले शैक्षणिक सत्र (2025-26) से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक बेहद शानदार 'सेकंड एग्जाम सिस्टम' (दूसरी परीक्षा की सुविधा) की शुरुआत की थी। यह सिस्टम उन छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो किसी वजह से पहले एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। यह सुविधा छात्रों को अपनी गलतियां सुधारने और अपना साल बचाने का एक बेहतरीन मौका देती है। अगर कोई छात्र मेन एग्जाम के दौरान बीमार पड़ गया, गैरहाजिर रहा, या किसी एक या उससे ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो वह इस दूसरी परीक्षा में बैठ सकता है। सबसे खास बात यह है कि जो बच्चे पास हो चुके हैं, लेकिन अपने नंबरों से खुश नहीं हैं, वे भी अपना स्कोर सुधारने के लिए यह एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए छात्रों को अपने उसी स्कूल के जरिए अप्लाई करना होता है, जहां से उन्होंने पहली परीक्षा का फॉर्म भरा था। साथ ही, इसके लिए बोर्ड द्वारा तय की गई एक मामूली फीस भी जमा करनी होती है। ध्यान रखने वाली बात बस इतनी है कि आप इस परीक्षा के लिए अपने विषय नहीं बदल सकते; आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होगा जो आपने पहले चुने थे।
मार्कशीट में नंबरों का कैलकुलेशन कैसे होता है?
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर कोई बच्चा दो बार एग्जाम देता है, तो उसकी फाइनल मार्कशीट में कौन से नंबर जुड़ेंगे? बोर्ड ने इसके लिए छात्रों के हक में फैसला लिया है। बोर्ड 'बेस्ट ऑफ टू' का फॉर्मूला अपनाता है। यानी पहली और दूसरी परीक्षा में से जिस भी एग्जाम में आपके नंबर ज्यादा होंगे, उसी को फाइनल रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि राहुल ने गणित की पहली परीक्षा दी और उसे 60 नंबर मिले। उसे लगा कि वह और अच्छा कर सकता है, इसलिए उसने दूसरी परीक्षा का फॉर्म भर दिया। लेकिन दूसरी बार पेपर कठिन आ गया या उसकी तैयारी अच्छी नहीं रही और उसे सिर्फ 40 नंबर ही मिले। ऐसे में राहुल को घबराने की जरूरत नहीं है। बोर्ड उसके 60 नंबरों को ही उसकी फाइनल मार्कशीट में दर्ज करेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव