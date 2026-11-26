10वीं और 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत, एमपी बोर्ड ने 2 नंबर के सवालों में फिर बहाल की इंटरनल चॉइस
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने पुराना आदेश बदलते हुए 2 अंकों के प्रश्नों में इंटरनल चॉइस (विकल्प) को फिर से बहाल कर दिया है।
बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे लाखों छात्रों के लिए एक छोटी-सी राहत भी उनका आत्मविश्वास दोगुना कर सकती है। मध्य प्रदेश में आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ऐसी ही एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने अपने हालिया नियम में बदलाव करते हुए 2 अंकों के प्रश्नों में आंतरिक विकल्प (Internal Choice) को फिर से बहाल कर दिया है।
राज्य में इस सत्र में लगभग 15 से 16 लाख छात्रों के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है। बोर्ड के इस फैसले से अति-लघु उत्तरीय सेक्शन को लेकर छात्रों के ऊपर बना दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा।
2 अंकों के सेक्शन में क्या बदला?
कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रश्नपत्रों के संशोधित फॉर्मेट के तहत अब प्रत्येक 2 अंकों के प्रश्न में छात्रों को आंतरिक विकल्प मिलेगा। यानी पेपर में इस सेक्शन के हर सवाल के साथ एक अतिरिक्त विकल्प दिया जाएगा और छात्र दोनों में से किसी भी एक प्रश्न को चुनकर उसका उत्तर लिख सकेंगे। यदि किसी प्रश्न की भाषा या कोई खास सब-टॉपिक छात्र को कठिन लगता है, तो यह विकल्प उसके लिए मददगार साबित होगा। हालांकि, एक्सपर्ट का मानना है कि विकल्प मिलने के बावजूद अच्छे अंक लाने के लिए पूरे निर्धारित सिलेबस की मजबूत तैयारी जरूरी रहेगी।
पुराने आदेश से कैसे अलग है यह नया फैसला?
गौरतलब है कि 15 अक्टूबर 2026 को एमपी बोर्ड ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए आंतरिक विकल्प के नियम जारी किए थे, जिसमें मुख्य विषयों के 2 अंकों के प्रश्नों से विकल्प हटा दिया गया था। अब ताजा फैसले में केवल कक्षा 10वीं और 12वीं के 2 अंकों के प्रश्नों के लिए उस पुराने आदेश में बदलाव किया गया है, जबकि बाकी पैटर्न पहले जैसा रखा गया है।
नए निर्देश के अनुसार, 3 अंकों और 4 अंकों के प्रश्नों में आंतरिक विकल्प के पुराने नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। वहीं, व्यावसायिक यानी NSQF ((नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क) विषयों के लिए 5 अंकों और 7 अंकों के प्रश्नों में दिए गए विशेष विकल्प व्यवस्था भी जारी रहेंगे। यह बहाल की गई 2 अंकों की चॉइस शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए लागू होगी, जबकि आगामी सत्रों के लिए अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी कक्षा और विषयों के सटीक नियमों की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर जारी अंतिम सूचनाओं को जरूर देखें।
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