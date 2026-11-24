हाल ही मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) यानी एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं से 12वीं तक की वार्षिक परीक्षाओं की प्रश्न-पत्र के पैटर्न में कुछ बदलाव किए थे। इसके तहत मुख्य विषयों के दो अंक वाले अतिलघुउत्तरीय प्रश्नों में अब आंतरिक विकल्प नहीं मिलेंगे।

अगर आप मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र हैं, तो यह खबर आपके लिए है। इस वक्त बोर्ड के छात्र वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच छात्रों के मन में एक कंफ्यूजन हो गई है। दरअसल, हाल ही मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) यानी एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं से 12वीं तक की वार्षिक परीक्षाओं की प्रश्न-पत्र के पैटर्न में कुछ बदलाव किए थे। इसके तहत मुख्य विषयों के दो अंक वाले अतिलघुउत्तरीय प्रश्नों में अब आंतरिक विकल्प नहीं मिलेंगे। इसी बदलाव को ध्यान में रखकर वो अपनी तैयारी कर रहे थे। मगर, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चल रही हाफ ईयरली परीक्षाओं में नए पैटर्न को लागू नहीं किया गया है। इन परीक्षाओं में विद्यार्थियों से पुराने पैटर्न के आधार पर ही सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा से पहले नए पैटर्न की प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल पा रहा है।

इन पेपरों में दिखे पुराने पैटर्न दरअसल, 18 नवंबर को आयोजित 11वीं और 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पुराने पैटर्न के सवाल पूछे गए थे। दैनिक जागरण में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, 23 नवंबर 2026 को कक्षा 9वीं के अंग्रेजी, 10वीं के गणित, 11वीं के रसायनशास्त्र, इतिहास और लेखाशास्त्र के साथ 12वीं के अंग्रेजी विषय के पेपर में भी पुराना पैटर्न देखने को मिला। इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न-पत्र राज्य ओपन बोर्ड ने तैयार किए हैं। प्रदेश में करीब 30 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।

2 अंक वाले सवालों में नहीं मिलेगा विकल्प एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र में कुछ अहम बदलाव किए हैं। इस बार मुख्य विषयों के दो अंक वाले अतिलघुउत्तरीय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प खत्म कर दिया गया है। पहले विद्यार्थियों को ऐसे करीब 12 प्रश्नों में विकल्प दिया जाता था। यानी विद्यार्थी एक सवाल के जवाब में दिए गए दो विकल्पों में से किसी एक को हल कर सकते थे। मगर अब उन्हें हर प्रश्न का जवाब देना होगा।

हालांकि, तीन अंक वाले लघुउत्तरीय और चार अंक वाले दीर्घउत्तरीय प्रश्नों में पहले की तरह आंतरिक विकल्प मिलते रहेंगे। वहीं, एनएसक्यूएफ विषयों में पांच और सात अंक वाले प्रश्नों में आंतरिक विकल्प की सुविधा शुरू की गई है।

नए पैटर्न में क्या बदला 2 नंबर वाले सवाल (मुख्य विषय): अब इनमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी। आपको हर सवाल का जवाब देना ही होगा।

3 नंबर वाले सवाल (मुख्य विषय): इनमें पहले की तरह ही 'अथवा' वाले विकल्प मिलते रहेंगे। बच्चों को यहां राहत बरकरार रहेगी।

4 नंबर वाले सवाल (मुख्य विषय): इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। छात्रों को पहले की तरह ही इंटरनल चॉइस मिलती रहेगी।

कब से लागू होगा नया पैटर्न? बोर्ड के ये बदलाव शैक्षणिक सत्र 2026-27 की वार्षिक परीक्षाओं से लागू होंगे। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2027 से शुरू होनी हैं। इनमें 18 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। ऐसे में अर्धवार्षिक परीक्षाओं के दौरान ही नए पैटर्न के आधार पर सवालों की प्रैक्टिस कराई जानी थी, ताकि विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा के लिए पहले से तैयार हो सकें।

सेकंड एग्जाम में भी मिलेगा नंबर सुधारने का मौका इसके अलावा एमपी बोर्ड ने सत्र 2025-26 से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सेकंड एग्जाम की सुविधा भी शुरू की है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अपना परिणाम सुधारने का एक और मौका देना है। जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में फेल हो जाते हैं या किसी कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते, वे दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, पास होने के बावजूद अपने अंकों से संतुष्ट नहीं रहने वाले विद्यार्थी भी इसमें शामिल होकर नंबर सुधार सकते हैं।