MP Board: बोर्ड परीक्षा से पहले हाफ ईयरली पेपर में नहीं दिखा नया पैटर्न, जानें अब कैसे पूछे जाएंगे सवाल
हाल ही मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) यानी एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं से 12वीं तक की वार्षिक परीक्षाओं की प्रश्न-पत्र के पैटर्न में कुछ बदलाव किए थे। इसके तहत मुख्य विषयों के दो अंक वाले अतिलघुउत्तरीय प्रश्नों में अब आंतरिक विकल्प नहीं मिलेंगे।
अगर आप मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र हैं, तो यह खबर आपके लिए है। इस वक्त बोर्ड के छात्र वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच छात्रों के मन में एक कंफ्यूजन हो गई है। दरअसल, हाल ही मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) यानी एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं से 12वीं तक की वार्षिक परीक्षाओं की प्रश्न-पत्र के पैटर्न में कुछ बदलाव किए थे। इसके तहत मुख्य विषयों के दो अंक वाले अतिलघुउत्तरीय प्रश्नों में अब आंतरिक विकल्प नहीं मिलेंगे। इसी बदलाव को ध्यान में रखकर वो अपनी तैयारी कर रहे थे। मगर, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चल रही हाफ ईयरली परीक्षाओं में नए पैटर्न को लागू नहीं किया गया है। इन परीक्षाओं में विद्यार्थियों से पुराने पैटर्न के आधार पर ही सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा से पहले नए पैटर्न की प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल पा रहा है।
इन पेपरों में दिखे पुराने पैटर्न
दरअसल, 18 नवंबर को आयोजित 11वीं और 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पुराने पैटर्न के सवाल पूछे गए थे। दैनिक जागरण में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, 23 नवंबर 2026 को कक्षा 9वीं के अंग्रेजी, 10वीं के गणित, 11वीं के रसायनशास्त्र, इतिहास और लेखाशास्त्र के साथ 12वीं के अंग्रेजी विषय के पेपर में भी पुराना पैटर्न देखने को मिला। इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न-पत्र राज्य ओपन बोर्ड ने तैयार किए हैं। प्रदेश में करीब 30 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।
2 अंक वाले सवालों में नहीं मिलेगा विकल्प
एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र में कुछ अहम बदलाव किए हैं। इस बार मुख्य विषयों के दो अंक वाले अतिलघुउत्तरीय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प खत्म कर दिया गया है। पहले विद्यार्थियों को ऐसे करीब 12 प्रश्नों में विकल्प दिया जाता था। यानी विद्यार्थी एक सवाल के जवाब में दिए गए दो विकल्पों में से किसी एक को हल कर सकते थे। मगर अब उन्हें हर प्रश्न का जवाब देना होगा।
हालांकि, तीन अंक वाले लघुउत्तरीय और चार अंक वाले दीर्घउत्तरीय प्रश्नों में पहले की तरह आंतरिक विकल्प मिलते रहेंगे। वहीं, एनएसक्यूएफ विषयों में पांच और सात अंक वाले प्रश्नों में आंतरिक विकल्प की सुविधा शुरू की गई है।
नए पैटर्न में क्या बदला
2 नंबर वाले सवाल (मुख्य विषय): अब इनमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी। आपको हर सवाल का जवाब देना ही होगा।
3 नंबर वाले सवाल (मुख्य विषय): इनमें पहले की तरह ही 'अथवा' वाले विकल्प मिलते रहेंगे। बच्चों को यहां राहत बरकरार रहेगी।
4 नंबर वाले सवाल (मुख्य विषय): इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। छात्रों को पहले की तरह ही इंटरनल चॉइस मिलती रहेगी।
कब से लागू होगा नया पैटर्न?
बोर्ड के ये बदलाव शैक्षणिक सत्र 2026-27 की वार्षिक परीक्षाओं से लागू होंगे। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2027 से शुरू होनी हैं। इनमें 18 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। ऐसे में अर्धवार्षिक परीक्षाओं के दौरान ही नए पैटर्न के आधार पर सवालों की प्रैक्टिस कराई जानी थी, ताकि विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा के लिए पहले से तैयार हो सकें।
सेकंड एग्जाम में भी मिलेगा नंबर सुधारने का मौका
इसके अलावा एमपी बोर्ड ने सत्र 2025-26 से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सेकंड एग्जाम की सुविधा भी शुरू की है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अपना परिणाम सुधारने का एक और मौका देना है। जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में फेल हो जाते हैं या किसी कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते, वे दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, पास होने के बावजूद अपने अंकों से संतुष्ट नहीं रहने वाले विद्यार्थी भी इसमें शामिल होकर नंबर सुधार सकते हैं।
इस व्यवस्था में पहली और दूसरी परीक्षा में से जिस परीक्षा में विद्यार्थी के अधिक अंक होंगे, उन्हें अंतिम परिणाम में शामिल किया जाएगा। यानी विद्यार्थियों को दूसरी परीक्षा में कम अंक मिलने पर पहले से प्राप्त बेहतर अंकों का नुकसान नहीं होगा।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
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धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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