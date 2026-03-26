MP Board Result 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड 9वीं और 11वीं के नतीजे घोषित, यहां जानें रिजल्ट चेक करने का सबसे आसान तरीका
mp board class 9th 11th results 2026 declared: मध्य प्रदेश बोर्ड 9वीं 11वीं के परिणाम 2026 घोषित हो गए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट vimarsh.mp.gov.in या educationportal.mp.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड आसानी से चेक और ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
mp board class 9th 11th results 2026 declared: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) के कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए आयोजित की गई वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम आखिरकार घोषित कर दिए गए हैं। अब वह पल आ गया है जिसका लाखों छात्र और उनके अभिभावक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स और स्कूल के सूत्रों से मिल रही ताजा जानकारी के मुताबिक, एमपी बोर्ड ने कक्षा 9 और 11 के नतीजे अपनी आधिकारिक वेबसाइट educationportal.mp.gov.in पर जारी कर दिए हैं। हालांकि, कई छात्रों को ऑनलाइन लिंक खोजने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्कूलों में फिजिकल मार्कशीट बांटने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।
इस साल की परीक्षाएं काफी शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई थीं और छात्रों को उम्मीद थी कि कॉपियों की जांच भी जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। बोर्ड ने तत्परता दिखाते हुए समय पर परिणाम तैयार कर लिए हैं। यह परिणाम केवल अंकों का एक कागज नहीं है, बल्कि यह तय करता है कि छात्र अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यानी बोर्ड परीक्षाओं के लिए कितने तैयार हैं। जो छात्र 9वीं पास करेंगे, वे अपने पहले असली बोर्ड एग्जाम (10वीं) के सफर की शुरुआत करेंगे। वहीं, 11वीं पास करने वाले छात्र अपने करियर की दिशा तय करने वाले 12वीं कक्षा के महत्वपूर्ण वर्ष में कदम रखेंगे। इसलिए इन नतीजों को लेकर छात्रों में गजब का उत्साह और थोड़ी नर्वसनेस देखने को मिल रही है।
इन पोर्टल पर जारी किए गए रिजल्ट
वर्तमान में, मीडिया रिपोर्ट्स यह दावा कर रही हैं कि रिजल्ट ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए गए हैं। छात्र विमर्श पोर्टल (vimarsh.mp.gov.in) या एमपी एजुकेशन पोर्टल (educationportal.mp.gov.in) पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। हालांकि, तकनीकी कारणों या सर्वर पर भारी ट्रैफिक की वजह से कुछ छात्रों को सीधे तौर पर रिजल्ट का लिंक वेबसाइट के होमपेज पर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक साथ लाखों छात्रों के पोर्टल पर आने से वेबसाइट धीमी हो जाती है या क्रैश हो जाती है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जैसे रोल नंबर या छात्र आईडी (Student ID) अपने पास पहले से लिखकर सुरक्षित रखें।
स्कूलों में भी बांटी जा रही है मार्कशीट
अगर इंटरनेट या वेबसाइट की समस्या लगातार बनी हुई है, तो इसका भी एक सीधा और आसान समाधान है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑनलाइन नतीजे जारी होने के साथ साथ कई सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों को उनकी अंकसूची (मार्कशीट) सीधे हाथों में दी जा रही है। आप बिना किसी देरी के अपने कक्षा शिक्षक या स्कूल प्रबंधन से संपर्क कर सकते हैं और अपना परिणाम जान सकते हैं। स्कूल के माध्यम से रिजल्ट प्राप्त करना सबसे प्रामाणिक तरीका है और वहां से आपको अगले शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की जानकारी भी तुरंत मिल जाएगी।
रिजल्ट ऑनलाइन कैसे चेक और डाउनलोड करें?
जो छात्र घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन रिजल्ट देखना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
सबसे पहले अपने डिवाइस के इंटरनेट ब्राउज़र में एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट vimarsh.mp.gov.in या educationportal.mp.gov.in खोलें।
वेबसाइट के होमपेज पर पहुंचने के बाद, आपको "नवीनतम अपडेट" या "रिजल्ट्स" के सेक्शन में जाना होगा।
वहां आपको "Class 9 Result 2026" या "Class 11 Result 2026" का लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पर क्लिक करें।
लिंक खुलने पर एक नया पेज सामने आएगा। यहां आपको अपना रोल नंबर, छात्र आईडी या मांगा गया अन्य कोई लॉगिन विवरण सावधानी से भरना होगा।
सभी जानकारी सही सही दर्ज करने के बाद नीचे दिए गए "Submit" बटन पर क्लिक करें।
कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट और विषयवार स्कोरकार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
भविष्य के लिए इस स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर लें और इसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
मार्कशीट में कोई गलती हो तो क्या करें?
रिजल्ट देखने के बाद एक और सबसे जरूरी काम यह है कि आप अपने स्कोरकार्ड पर छपी हुई जानकारी को बहुत ध्यान से पढ़ें। अपना नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, विषयों के नाम और उन विषयों में मिले हुए अंक इन सभी की अच्छी तरह जांच करें। यदि आपको अपने रिजल्ट में कोई तकनीकी खराबी, नाम की स्पेलिंग में गलती या अंकों में कोई विसंगति नजर आती है, तो बिना समय बर्बाद किए अपने संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य से संपर्क करें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव