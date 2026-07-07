MP Board Class 5th 8th Result 2026 OUT : rskmp.in पर जारी हुआ एमपी बोर्ड 5वीं 8वीं रिजल्ट, Link
MP Board Class 5th 8th Result 2026 : मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र (स्कूल शिक्षा विभाग) कुछ देर में एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं सप्लीमेंट्री (Re-Exam) परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने वाला है।
MP Board Class 5th 8th Result 2026 : मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र (स्कूल शिक्षा विभाग) ने एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं सप्लीमेंट्री (Re-Exam) परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। विद्यार्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। परिणाम जारी होने के बाद विद्यार्थी और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। शिक्षक और संस्था प्रमुख भी इसी पोर्टल के माध्यम से अपनी-अपनी शाला का विद्यार्थीवार परिणाम ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने 16 जून से 23 जून 2026 के बीच कक्षा 5वीं और 8वीं की री एग्जाम करवाए थे। यह परीक्षा प्रदेश के शासकीय, अशासकीय विद्यालयों और पंजीकृत मदरसों में कराई गई थी। मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाने वाले विद्यार्थियों को दोबारा मौका देने के मकसद से यह परीक्षा आयोजित की गई।
कैसे चेक करें एमपी बोर्ड 5वीं 8वीं का रिजल्ट
परिणाम जारी होते ही विद्यार्थी अपने रोल नंबर की सहायता से पोर्टल पर लॉग इन कर अपना रिजल्ट देख सकेंगे।
- एमपी बोर्ड 5th, 8th रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in/result.aspx पर जाना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट के लिंक करना होगा।
- अब आपको स्टूडेंट्स का रोल नंबर एवं दिया कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपका परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
करीब ढाई लाख विद्यार्थियों का इंतजार खत्म
परीक्षा में प्रदेश के शासकीय, अशासकीय शालाओं एवं पंजीकृत मदरसों के कक्षा 5वीं के 1 लाख 17 हजार अधिक और कक्षा 8वीं के 1 लाख 32 हजार से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। इन विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए प्रदेश में कुल 322 केंद्र बनाये गए थे। 17 हजार से अधिक मूल्यांकनकर द्वारा अंकों की ऑनलाइन एंट्री पोर्टल पर दर्ज की गई है।
पास होने के लिए 33 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य
बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को सभी विषयों में न्यूनतम 33 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। रिजल्ट जारी के बाद छात्रों को ओरिजिनल मार्कशीट स्कूल से प्राप्त करनी होगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं में 95.14 फीसदी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे वहीं कक्षा 8वीं में 93.83 फीसदी विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण हुए थे। रिजल्ट 26 मार्च को जारी किया गया था।
रिजल्ट में कौन-कौन सी जानकारी होगी?
एमपी बोर्ड 5th, 8th री-एग्जाम के रिजल्ट में आमतौर पर निम्न विवरण दिए जाएंगे-
विद्यार्थी का नाम
रोल नंबर/समग्र आईडी
कक्षा (5वीं या 8वीं)
स्कूल का नाम
विषयवार प्राप्त अंक
कुल प्राप्तांक
पास/फेल की स्थिति
परीक्षा का नाम
रिजल्ट जारी होने की तिथि
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी