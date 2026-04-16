एमपी बोर्ड 12वीं पास बेटियों के लिए सौगात; छात्राओं को मिलेंगे ₹5000 से ₹7500, अभी भरें फॉर्म
Madhya Pradesh Goan Ki Beti Yojana: एमपी बोर्ड 12वीं पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने वाली प्रत्येक पात्र छात्रा को 500 से 750 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सहायता साल में 10 महीने के लिए प्रदान की जाएगी, यानी कुल 5000 से 7500 रुपये प्रति वर्ष।
MP Goan Ki Beti Yojana: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने बीते कल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों की घोषणा कर दी है। इस बार के नतीजों में ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। रिजल्ट जारी होने के बाद अब उन होनहार छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जो आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई को लेकर चिंतित थीं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार, सरकार ने 'गांव की बेटी योजना 2026' के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना का सीधा लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जिन्होंने नतीजों में फर्स्ट डिविजन (60% अंक) हासिल की है।
क्या है 'गांव की बेटी योजना' और किसे मिलेगा लाभ?
यह योजना विशेष रूप से मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली मेधावी बालिकाओं के लिए तैयार की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि गांव की कोई भी बेटी पैसों की कमी की वजह से कॉलेज की पढ़ाई से वंचित न रहे।
योजना के मुख्य लाभ-
12वीं पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने वाली प्रत्येक पात्र छात्रा को 500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सहायता साल में 10 महीने के लिए प्रदान की जाएगी, यानी कुल 5000 रुपये प्रति वर्ष।
यदि कोई छात्रा इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य किसी तकनीकी कोर्स की पढ़ाई कर रही है, तो उसे 750 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सहायता साल में 10 महीने के लिए प्रदान की जाएगी, यानी कुल 7500 रुपये प्रति वर्ष।
आवेदन के लिए जरूरी पात्रता
यदि आप इस योजना का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो आपको इन शर्तों को पूरा करना होगा:
निवास: छात्रा मध्य प्रदेश के किसी ग्रामीण क्षेत्र की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
शैक्षणिक रिकॉर्ड: 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक (फर्स्ट डिविजन) प्राप्त करना अनिवार्य है।
कॉलेज प्रवेश: छात्रा ने 12वीं के तुरंत बाद किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज में ग्रैजुएशन लेवल पर एडमिशन लिया हो।
स्थान: छात्रा ने अपनी 12वीं की पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र के ही किसी स्कूल से की हो।
रजिस्ट्रेशन के लिए किन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत?
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसके लिए छात्राओं को ये दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:
आधार कार्ड और एक्टिव मोबाइल नंबर।
12वीं कक्षा की मार्कशीट।
'गांव की बेटी' होने का प्रमाण पत्र (सरपंच या सचिव द्वारा सत्यापित)।
निवास और जाति प्रमाण पत्र।
बैंक पासबुक की जानकारी (ताकि पैसा सीधे खाते में आ सके)।
कॉलेज में एडमिशन का प्रमाण (फीस रसीद या आईडी कार्ड)।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
योजना का लाभ लेने के लिए छात्राओं को दर-दर भटकने की जरूरत नहीं है। वे घर बैठे 'स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल' के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट scholarshipportal.mp.nic.in पर जाएं।
2. पोर्टल पर अपनी आईडी बनाएं और 'Gaon Ki Beti Yojana 2026' के विकल्प को चुनें।
3. आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
4. सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करें।
5. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी रसीद अपने कॉलेज में जमा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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