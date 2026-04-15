MP Board 10th Result 2026 LIVE: जारी होने वाला है एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, CM मोहन यादव करेंगे ऐलान

MP Board 10th Result 2026 LIVE

MP Board 10th Result 2026 LIVE: आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका लाखों बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। आज 15 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) 10वीं क्लास के परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इन नतीजों का ऐलान करेंगे। एमपी बोर्ड 10वीं के नतीजों की पल पल की अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ... यहां देखें - एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट सुबह के ठीक 11 बजते ही नतीजों का पिटारा खुल जाएगा। मुख्यमंत्री निवास के समत्व सभागार में एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। यहीं से सीएम मोहन यादव बटन दबाकर रिजल्ट जारी करेंगे। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक ऐलान होगा, उसके फौरन बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स पर रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। कैसे देखें एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट? अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि रिजल्ट चेक कैसे करें? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस अपने पास अपना एडमिट कार्ड निकालकर रख लीजिए। आपको मुख्य रूप से दो चीजों की जरूरत पड़ेगी पहला आपका रोल नंबर (Roll Number) और दूसरा आपका एप्लिकेशन नंबर (Application Number)। इन दोनों के बिना आप अपना स्कोरकार्ड नहीं देख पाएंगे। रिजल्ट देखने के लिए आपको एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स mpbse.nic.in, mpresults.nic.in या फिर mpbse.mponline.gov.in पर जाना होगा। कई बार ऐसा होता है कि एक साथ लाखों बच्चे वेबसाइट पर टूट पड़ते हैं, जिससे सर्वर डाउन हो जाता है। अगर ऐसा हो, तो थोड़ा सब्र रखें और पेज को रिफ्रेश करते रहें। चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि रिजल्ट देखने का पूरा तरीका क्या है: 1. सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर खोलें। 2. इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट mpresults.nic.in पर जाएं। 3. जैसे ही होमपेज खुलेगा, वहां 'Exam Results' का एक सेक्शन नजर आएगा। 4. इस सेक्शन में 'MP Board 10th Result 2026' का लिंक चमक रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें। 5. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना रोल नंबर और एप्लिकेशन नंबर डालना है। 6. डिटेल्स भरने के बाद 'Submit' का बटन दबाएं। 7. बस, इतना करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर होगा। आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। डिजिलॉकर पर कैसे देखें एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आजकल तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है। अगर वेबसाइट नहीं चल रही है, तो आप अपने मोबाइल ऐप पर भी आसानी से नतीजे देख सकते हैं। एमपी बोर्ड ने छात्रों की सहूलियत के लिए MPBSE Mobile App और MP Mobile App की सुविधा दी है। इतना ही नहीं, आप अपना स्कोरकार्ड और डिजिटल मार्कशीट भारत सरकार के 'डिजिलॉकर' (DigiLocker) से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए बस digilocker.gov.in पर जाकर अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। 'Get Documents' सेक्शन में जाकर अपने बोर्ड का नाम चुनें, रोल नंबर डालें और अपनी मार्कशीट पलक झपकते हासिल करें। जारी होगी टॉपर्स की लिस्ट नतीजों के साथ-साथ आज एमपी बोर्ड 10वीं के टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी। हर साल की तरह इस बार भी देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा जिला पढ़ाई के मामले में नंबर वन बनता है और कौन से होनहार छात्र पूरे राज्य में अपनी कामयाबी का परचम लहराते हैं।

15 Apr 2026, 10:02:21 AM IST MP Board 10th Result 2026 LIVE: MP बोर्ड 10वीं में फेल-पास सभी को मिलेगा दूसरा मौका MP Board 10th Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है, क्योंकि बोर्ड 15 अप्रैल 2026 को कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। यह रिजल्ट जहां छात्रों के भविष्य की दिशा तय करेगा वहीं इस बार एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड ने फैसला लिया है कि अब छात्रों को सुधार के लिए पूरे साल इंतजार नहीं करना होगा। इसी के तहत मई 2026 में ही दूसरी बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिससे फेल होने वाले या कम अंक पाने वाले छात्रों को तुरंत दूसरा मौका मिल सके। रिजल्ट जारी होते ही दूसरी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिसमें आवेदन के लिए केवल सात दिन का समय मिलेगा। फेल हुए छात्रों के लिए संबंधित विषयों में दोबारा परीक्षा देना अनिवार्य होगा, जबकि पास छात्र अपने अंक सुधारने के लिए स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं। बोर्ड के तय कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 10वीं की दूसरी परीक्षा 7 मई से 19 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगी, जबकि छात्रों को सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य रहेगा ताकि जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी की जा सकें।

15 Apr 2026, 09:55:57 AM IST MP Board 10th Result 2026 LIVE: 2025 में कैसा रहा पासिंग प्रतिशत MP Board 10th Result 2026 LIVE: पिछले साल यानी 2025 में एमपी बोर्ड 10वीं परीक्षा के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 4,08,884 लड़कों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 4,05,685 छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 2,96,944 विद्यार्थी पास हुए। इस तरह कुल पास प्रतिशत 73.21% दर्ज किया गया था। छात्र इस साल भी बिना किसी रुकावट के अपना रिजल्ट देखने के लिए पहले से पंजीकरण कर सकते हैं, ताकि परिणाम जारी होते ही तुरंत जानकारी मिल सके।

15 Apr 2026, 09:43:18 AM IST MP Board 10th Result 2026 LIVE: एपपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज 11 बजे होगा जारी, मुख्यमंत्री निवास से होगी घोषणा MP Board 10th Result 2026 LIVE: एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास के समत्व सभागार से आधिकारिक रूप से घोषित किया जाएगा। रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से चेक कर सकेंगे। साथ ही, बिना किसी तकनीकी दिक्कत के रिजल्ट देखने के लिए विद्यार्थियों को पहले से पंजीकरण करने की सुविधा भी दी गई है, ताकि परिणाम जारी होते ही तुरंत एक्सेस मिल सके।