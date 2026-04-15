MP Board 10th Result 2026 LIVE: जारी होने वाला है एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, CM मोहन यादव करेंगे ऐलान

15 Apr 2026, 10:02:21 AM IST
MP Board 10th Result 2026 LIVE: MP बोर्ड 10वीं में फेल-पास सभी को मिलेगा दूसरा मौका
MP Board 10th Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है, क्योंकि बोर्ड 15 अप्रैल 2026 को कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। यह रिजल्ट जहां छात्रों के भविष्य की दिशा तय करेगा वहीं इस बार एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड ने फैसला लिया है कि अब छात्रों को सुधार के लिए पूरे साल इंतजार नहीं करना होगा। इसी के तहत मई 2026 में ही दूसरी बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिससे फेल होने वाले या कम अंक पाने वाले छात्रों को तुरंत दूसरा मौका मिल सके। रिजल्ट जारी होते ही दूसरी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिसमें आवेदन के लिए केवल सात दिन का समय मिलेगा। फेल हुए छात्रों के लिए संबंधित विषयों में दोबारा परीक्षा देना अनिवार्य होगा, जबकि पास छात्र अपने अंक सुधारने के लिए स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं। बोर्ड के तय कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 10वीं की दूसरी परीक्षा 7 मई से 19 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगी, जबकि छात्रों को सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य रहेगा ताकि जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी की जा सकें।
15 Apr 2026, 09:55:57 AM IST
MP Board 10th Result 2026 LIVE: 2025 में कैसा रहा पासिंग प्रतिशत
MP Board 10th Result 2026 LIVE: पिछले साल यानी 2025 में एमपी बोर्ड 10वीं परीक्षा के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 4,08,884 लड़कों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 4,05,685 छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 2,96,944 विद्यार्थी पास हुए। इस तरह कुल पास प्रतिशत 73.21% दर्ज किया गया था। छात्र इस साल भी बिना किसी रुकावट के अपना रिजल्ट देखने के लिए पहले से पंजीकरण कर सकते हैं, ताकि परिणाम जारी होते ही तुरंत जानकारी मिल सके।
15 Apr 2026, 09:53:53 AM IST
MP Board 10th Result 2026 LIVE: 11 बजे जारी होगा एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट
15 Apr 2026, 09:43:18 AM IST
MP Board 10th Result 2026 LIVE: एपपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज 11 बजे होगा जारी, मुख्यमंत्री निवास से होगी घोषणा
MP Board 10th Result 2026 LIVE: एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास के समत्व सभागार से आधिकारिक रूप से घोषित किया जाएगा। रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से चेक कर सकेंगे। साथ ही, बिना किसी तकनीकी दिक्कत के रिजल्ट देखने के लिए विद्यार्थियों को पहले से पंजीकरण करने की सुविधा भी दी गई है, ताकि परिणाम जारी होते ही तुरंत एक्सेस मिल सके।
15 Apr 2026, 09:38:26 AM IST
MP Board 10th Result 2026 LIVE: मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी होगी, ऐसे करें चेक
MP Board 10th Result 2026 LIVE: MP बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के साथ ही छात्रों को मिलने वाली मार्कशीट में कई जरूरी जानकारियां शामिल होंगी। इसमें प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक, कुल अंक, डिवीजन और योग्यता स्थिति जैसे अहम विवरण दिए जाएंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे मार्कशीट पर दर्ज सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें, क्योंकि इसी के आधार पर उनकी मूल मार्कशीट तैयार की जाएगी। इसके अलावा, बिना किसी रुकावट के रिजल्ट देखने के लिए छात्र पहले से पंजीकरण भी कर सकते हैं, जिससे परिणाम जारी होते ही तुरंत एक्सेस मिल सके।