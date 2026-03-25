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MP Board 8th Result 2026 OUT: एमपी बोर्ड 8वीं रिजल्ट 2026 जारी, यहां Roll Number से देखें Direct Link

Mar 25, 2026 02:41 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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MP Board 8th Result 2026 Download: एमपी बोर्ड 8वीं रिजल्ट आज जारी हो गया है। परीक्षा परिणाम पोर्टल www.rskmp.in/result.aspx पर जारी किया जाएगा। इसी पोर्टल पर शिक्षक, स्कूल प्रमुख अपने विद्यालय का विद्यार्थीवार परिणाम भी देख सकते हैं। 

MP Board 8th Result 2026 OUT: एमपी बोर्ड 8वीं रिजल्ट 2026 जारी, यहां Roll Number से देखें Direct Link

MP Board 8th Result 2026 Declared: एमपी बोर्ड 8वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र (RSKMP), मध्य प्रदेश ने कक्षा 8वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है। लाखों नन्हे छात्रों और उनके अभिभावकों का हफ्तों से चला आ रहा इंतजार अब खत्म हो गया है। बोर्ड द्वारा नतीजों की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई, जिसके तुरंत बाद आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर रिजल्ट का लिंक एक्टिव कर दिया गया है।

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इस साल 8वीं की परीक्षाएं 28 फरवरी को खत्म हुई थीं। इस साल राज्य भर में 10 लाख से ज्यादा छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे। इस वर्ष 8वीं का कुल पास प्रतिशत 93.83% रहा है।

शानदार रहा इस साल का प्रदर्शन

प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष कक्षा 8वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत काफी उत्साहजनक रहा है। पिछले साल की तरह इस बार भी बेटियों ने अपना दबदबा कायम रखा है और लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों का प्रदर्शन भी शहरी क्षेत्रों के बराबर ही रहा है, जो प्रदेश में शिक्षा के बढ़ते स्तर को दर्शाता है।

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रिजल्ट कैसे चेक करें? (आसान स्टेप्स)

छात्र और अभिभावक अपने घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए नीचे दिए गए तरीके से स्कोरकार्ड देख सकते हैं:

सबसे पहले राज्य शिक्षा केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Class 8th Result 2026' के लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।

3. अब आपके सामने एक लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको छात्र की समग्र आईडी (Samagra ID) या रोल नंबर दर्ज करना होगा।

4. दिया गया कैप्चा कोड भरें और 'Show' या 'Submit' बटन पर क्लिक करें।

5. आपका डिजिटल स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे भविष्य के लिए डाउनलोड या प्रिंट जरूर कर लें।

फेल होने वाले छात्रों को मिलेगा एक और मौका

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र किसी कारणवश एक या दो विषयों में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग ऐसे छात्रों के लिए ‘सप्लीमेंट्री परीक्षा’ आयोजित करेगा। यह परीक्षा अगले दो महीनों के भीतर आयोजित की जाएगी, जिससे सफल होने पर छात्र इसी सत्र में कक्षा 9वीं में एडमिशन ले सकेंगे।

मार्कशीट में क्या जानकारी होगी?

ऑनलाइन डाउनलोड की गई मार्कशीट में छात्र का नाम, स्कूल का नाम, रोल नंबर, प्रत्येक विषय में प्राप्त ग्रेड और अंतिम परिणाम (पास/फेल) की जानकारी दी गई है। ओरिजिनल मार्कशीट छात्रों को उनके संबंधित स्कूलों से ही प्राप्त होगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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