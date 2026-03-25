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MP Board 5th, 8th Result 2026 OUT : एमपी बोर्ड 5वीं-8वीं का रिजल्ट जारी, QR Code स्कैन कर देखें अपने मार्क्स

Mar 25, 2026 02:18 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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MP Board 5th-8th Result 2026 Declared : एमपी बोर्ड ने 5वीं-8वीं का रिजल्ट rskmp.in पर जारी कर दिया गया है। रिजल्ट क्यूआर स्कैन कोड को स्कैन करके भी चेक किया जा सकता है।

MP Board 5th, 8th Result 2026 OUT : एमपी बोर्ड 5वीं-8वीं का रिजल्ट जारी, QR Code स्कैन कर देखें अपने मार्क्स

MP Board 5th-8th Result 2026 Declared : राज्य शिक्षा केंद्र (RSKMP), मध्य प्रदेश ने कक्षा 5वीं और 8वीं का वार्षिक परीक्षा रिजल्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। हफ्तों से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे लगभग 23 लाख परीक्षार्थियों का सब्र अब खत्म हो गया है। बोर्ड ने नतीजों की घोषणा एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की, जिसके तुरंत बाद पोर्टल पर रिजल्ट का लिंक लाइव कर दिया गया। रिजल्ट राज्य शिक्षा केन्द्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in/result.aspx पर उपलब्ध है। रिजल्ट क्यूआर स्कैन कोड को स्कैन करके भी चेक किया जा सकता है।

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इस वर्ष की परीक्षा में शामिल हुए छात्रों में से लाखों की संख्या में विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। कक्षा 5वीं में 95.14 प्रतिशत और 8वी में 93.83 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए।

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? (आसान तरीका)

छात्र और उनके अभिभावक घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से कुछ ही सेकंड में रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

  1. सबसे पहले राज्य शिक्षा केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर जाएं।

2. होमपेज पर अपनी कक्षा (5वीं या 8वीं) के अनुसार 'Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब लॉगिन पेज पर छात्र की समग्र आईडी (Samagra ID) या अपना रोल नंबर दर्ज करें।

4. स्क्रीन पर दिख रहा 'कैप्चा कोड' भरें और 'Show' बटन पर क्लिक करें।

5. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर ले लें।

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पासिंग मार्क्स और ग्रेडिंग का गणित

मध्य प्रदेश बोर्ड के नियमों के अनुसार, कक्षा 5वीं और 8वीं में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में फेल हो जाता है, तो उसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड ऐसे छात्रों के लिए 'सप्लीमेंट्री परीक्षा' आयोजित करेगा, ताकि वे अपनी मेहनत से इसी साल अगली कक्षा में प्रवेश ले सकें।

मार्कशीट को लेकर जरूरी सूचना

वेबसाइट से डाउनलोड किया गया स्कोरकार्ड एक 'प्रोविजनल मार्कशीट' है। छात्रों को उनकी ओरिजनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट कुछ दिनों बाद उनके संबंधित स्कूलों से प्राप्त होंगे। तब तक छात्र ऑनलाइन मार्कशीट का उपयोग अगली कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सफल हुए सभी विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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