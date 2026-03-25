MP Board 5th 8th Class Result 2026 Live: एमपी बोर्ड 5वीं 8वीं रिजल्ट आज 11 बजे, Direct Link, rskmp.in पर करें चेक

MP Board 5th, 8th Result 2026 live updates

MP Board 5th, 8th Result 2026 live updates , rskmp.in : एमपी बोर्ड 5वीं 8वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा आज बुधवार 25 मार्च को सुबह 11 बजे होगी। विद्यार्थी अपना एमपी 5वीं 8वीं रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट www.rskmp.in/result.aspx पर जाकर आधे घंटे बाद यानी सुबह 11.30 बजे से चेक कर सकेंगे। परिणाम चेक करने के लिए उन्हें अपना रोल नंबर या समग्र आईडी डालना होगा। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा वेब पोर्टल का लिंक क्यूआर कोड ( mp board 5th 8th result 2026 qr code scanner ) से उपलब्ध कराया गया है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा केन्द्र ने दोनों कक्षाओं का रिजल्ट जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। राज्य शिक्षा केंद्र परिणाम घोषणा की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से राज्य शिक्षा केन्द्र कार्यालय के सभाकक्ष में शुरू कर देगा। इसके बाद सुबह 11:30 बजे परीक्षा परिणाम पोर्टल पर जारी किया जाएगा। विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षकगण राज्य शिक्षा केन्द्र की वेब पोर्टल www.rskmp.in/result.aspx पर अपना रोल नंबर/समग्र आईडी डालकर रिजल्ट देख सकेंगे। साथ ही इसी पोर्टल पर शिक्षक, संस्था प्रमुख अपनी शाला का विद्यार्थीवार परिणाम भी देख सकेंगे। MP Board 5th, 8th Result 2026 Direct Link: एमपी बोर्ड 5वीं 8वीं रिजल्ट 2026 डायरेक्ट लिंक

25 Mar 2026, 06:52:34 AM IST MP Board 5th 8th Result 2026 Live: एमपी 5वीं 8वीं रिजल्ट की घोषणा 11 बजे पर रिजल्ट का लिंक 11.30 बजे खुलेगा MP Board 5th 8th Result 2026 Live: एमपी बोर्ड 5वीं 8वीं परिणाम की घोषणा की प्रक्रिया आज 25 मार्च को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इसके बाद 11:30 बजे आधिकारिक पोर्टल पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर या समग्र आईडी दर्ज कर परिणाम देख सकेंगे।

25 Mar 2026, 06:43:58 AM IST MP Board 5th 8th Result 2026 Live: आज खत्म होगा 23 लाख से ज्यादा बच्चों का इंतजार MP Board 5th 8th Result 2026 Live: मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं के करीब 23 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आज 25 मार्च को परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। प्रदेश की शासकीय, अशासकीय शालाओं एवं पंजीकृत मदरसों के कक्षा 5वीं के 12 लाख 76 हजार से अधिक तथा कक्षा 8वीं के 10 लाख 92 हजार से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे।

25 Mar 2026, 06:21:12 AM IST MP Board 5th 8th Result 2026 Live: बीते वर्ष यानी 2025 में कैसा रहा था कक्षा 5वीं का परीक्षा परिणाम MP Board 5th 8th Result 2026 Live: बीते वर्ष कक्षा 5वीं की परीक्षा में कुल 8 लाख 26 हजार 824 परीक्षार्थी शामिल थे, जिसमें 7लाख 44 हजार 247 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। कक्षा 5वीं की परीक्षा में 4 लाख 4 हजार 92 छात्र शामिल थे, जिनमें 3लाख 60 हजार 784 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। कक्षा 5वीं में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 89.28 प्रतिशत रहा। कक्षा 5वीं की परीक्षा में कुल 4 लाख 22 हजार 732 छात्राएं शामिल थीं, जिनमें 3 लाख 83हजार 463 छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं। कक्षा 5वीं में उत्तीर्ण छात्राओं का प्रतिशत 90.71 प्रतिशत रहा। कक्षा 5वीं की परीक्षा में शहडोल संभाग का उत्तीर्ण प्रतिशत सर्वाधिक रहा, यहां 94.11 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।

25 Mar 2026, 06:11:08 AM IST MP Board 5th 8th Result 2026 Live: पिछले साल यानी 2025 में कैसा रहा था कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम MP Board 5th 8th Result 2026 Live: पिछले साल एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं की परीक्षा में कुल 7 लाख 56 हजार 967 परीक्षार्थी शामिल थे, जिसमें 6 लाख 23 हजार 370 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। कक्षा 8वीं की परीक्षा में 3 लाख 66 हजार 572 छात्र शामिल थे, जिनमें 2 लाख 94 हजार 160 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 80.25 प्रतिशत रहा। कक्षा 8वीं की परीक्षा में कुल 3 लाख 90 हजार 395 छात्राएं शामिल थीं, जिनमें 3लाख 29 हजार 210 छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं। कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण छात्राओं का प्रतिशत 84.33 प्रतिशत रहा। कक्षा 8वीं की परीक्षा में इंदौर संभाग का उत्तीर्ण प्रतिशत सर्वाधिक रहा, यहां 88.77 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।

25 Mar 2026, 06:04:22 AM IST MP Board 5th 8th Result 2026 Live: 322 केंद्रों पर हुआ मूल्यांकन MP Board 5th 8th Result 2026 Live: एमपी बोर्ड की 5वीं 8वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए पूरे प्रदेश में 322 केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर 1 लाख 10 हजार से अधिक शिक्षकों ने कॉपियों का मूल्यांकन किया। इसके बाद अंकों की ऑनलाइन एंट्री पोर्टल पर दर्ज की गई, जिससे रिजल्ट प्रक्रिया समय पर पूरी हो सकी।

25 Mar 2026, 05:56:22 AM IST MP Board 5th 8th Result 2026 live: ऑटोमैटिक प्रमोशन मिलेगा या नहीं MP Board 5th 8th Result 2026 live: बोर्ड के नियमों के अनुसार इस बार भी किसी को ऑटोमैटिक प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगली कक्षा में जाने के लिए छात्रों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाने होंगे। जो छात्र न्यूनतम अंक भी नहीं ला पाएंगे उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का मौका मिलेगा। सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीख रिजल्ट जारी होने के बाद घोषित की जाएगी।

25 Mar 2026, 05:56:22 AM IST MP Board 5th 8th Result 2026 live: बोर्ड पैटर्न पर कराई गई थी 5वीं 8वीं परीक्षा MP Board 5th 8th Result 2026 live: प्रदेश में कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर कराई गई थी। यह 20 से 28 फरवरी 2026 के बीच हुई थी। जिसमें प्रदेश की शासकीय, अशासकीय शालाओं एवं पंजीकृत मदरसों के कक्षा 5वीं के 12 लाख 76 हजार से अधिक तथा कक्षा 8वीं के 10 लाख 92 हजार से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे।

25 Mar 2026, 05:56:22 AM IST MP Board 5th 8th Result 2026 Live: आज आएगा एमपी 5वीं रिजल्ट और एमपी 8वीं रिजल्ट MP Board 5th 8th Result 2026 live: एमपी में बोर्ड पैटर्न की 5वीं और 8वीं परीक्षाओं के रिजल्ट आज 25 मार्च को घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य शिक्षा केंद्र मध्यप्रदेश (आरएसकेएमपी - RSKMP ) सुबह 11 बजे ये रिजल्ट घोषित करेगा। हालांकि विद्यार्थी 11.30 बजे से अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। आज राज्य के 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म होने वाला है।