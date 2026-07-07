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MP Board 5th 8th Result 2026 Link: एमपी 5वीं 8वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट rskmp.in पर करें चेक

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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MP Board 5th 8th Result 2026 Link: एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं सप्लीमेंट्री (Re-Exam) परीक्षा का रिजल्ट आज दोपहर 2 बजे जारी होगा। विद्यार्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।

MP Board 5th 8th Result 2026 Link: एमपी 5वीं 8वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट rskmp.in पर करें चेक

MP Board 5th 8th Result 2026 Link: एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं सप्लीमेंट्री (Re-Exam) परीक्षा का रिजल्ट आज दोपहर 2 बजे जारी होगा। विद्यार्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र (स्कूल शिक्षा विभाग) 7 जुलाई को दोपहर 2 बजे पुन: परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा। परिणाम जारी होने के बाद विद्यार्थी और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। शिक्षक और संस्था प्रमुख भी इसी पोर्टल के माध्यम से अपनी-अपनी शाला का विद्यार्थीवार परिणाम ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने 16 जून से 23 जून 2026 के बीच कक्षा 5वीं और 8वीं की पुन: परीक्षा आयोजित की थी। यह परीक्षा प्रदेश के शासकीय, अशासकीय विद्यालयों और पंजीकृत मदरसों में कराई गई थी। मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाने वाले विद्यार्थियों को दोबारा मौका देने के मकसद से यह परीक्षा आयोजित की गई।

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करीब ढाई लाख विद्यार्थियों का इंतजार होगा पूरा

परीक्षा में प्रदेश के शासकीय, अशासकीय शालाओं एवं पंजीकृत मदरसों के कक्षा 5वीं के 1 लाख 17 हजार अधिक और कक्षा 8वीं के 1 लाख 32 हजार से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। इन विद्यार्थियों की उत्‍तर पुस्तिकाओं के मूल्‍यांकन के लिए प्रदेश में कुल 322 केंद्र बनाये गए थे। 17 हजार से अधिक मूल्‍यांकनकर द्वारा अंकों की ऑनलाइन एंट्री पोर्टल पर दर्ज की गई है।

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कैसे चेक करें एमपी बोर्ड 5वीं 8वीं का रिजल्ट

परिणाम जारी होते ही विद्यार्थी अपने रोल नंबर की सहायता से पोर्टल पर लॉग इन कर अपना रिजल्ट देख सकेंगे।

- एमपी बोर्ड 5th, 8th रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in/result.aspx पर जाना होगा।

- इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट के लिंक करना होगा।

- अब आपको स्टूडेंट्स का रोल नंबर एवं दिया कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।

- इसके बाद आपका परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

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पास होने के लिए 33 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य

बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को सभी विषयों में न्यूनतम 33 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। रिजल्ट जारी के बाद छात्रों को ओरिजिनल मार्कशीट स्कूल से प्राप्त करनी होगी।

कैसा रहा था मुख्य परीक्षा का रिजल्ट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं में 95.14 फीसदी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे वहीं कक्षा 8वीं में 93.83 फीसदी विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण हुए थे। रिजल्ट 26 मार्च को जारी किया गया था।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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