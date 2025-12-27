Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़MP Board 5th 8th Date Sheet 2026 Pdf: MPBSE MP 5th and 8th Class exam dates time table download
MP Board 5th, 8th Date Sheet 2026 Pdf : एमपी बोर्ड 5वीं 8वीं की डेटशीट जारी, देखें पूरा टाइम टेबल

MP Board 5th, 8th Date Sheet 2026 Pdf : एमपी बोर्ड 5वीं 8वीं की डेटशीट जारी, देखें पूरा टाइम टेबल

संक्षेप:

MP Board 5th, 8th Date Sheet 2026 Pdf: मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी गई है। एमपी 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा 26 फरवरी 2026 से शुरू होगी।

Dec 27, 2025 12:17 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
MP Board 5th, 8th Date Sheet 2026 Pdf: मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी गई है। एमपी 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा (MP Board class 5 and 8 time table) 26 फरवरी 2026 से शुरू होगी। परीक्षाएं सिंगल शिफ्ट में सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच होंगी। स्कूल 10 फरवरी और 10 मार्च, 2026 के बीच प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित करेंगे। प्रथम भाषा के रूप में हिन्दी/उर्दू/मराठी का चयन करने पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी और प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करने पर द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा।

8वीं की परीक्षा फर्स्ट लैंग्वेज के पेपर के साथ शुरू होगी। मैथ्स का पेपर 25 फरवरी को होगा। 26 फरवरी को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी।

एमपी 5वीं बोर्ड परीक्षा टाइम टेबल ( MP Board class 5 time table 2026 )

तारीख विषय

20 फरवरी, 2026 हिंदी (SCERT, NCERT), अंग्रेजी (SCERT, NCERT), उर्दू, मराठी

21 फरवरी, 2026 गणित, संस्कृत (SCERT, NCERT)

23 फरवरी, 2026 हिंदी (SCERT, NCERT), अंग्रेजी (SCERT, NCERT)

25 फरवरी, 2026 पर्यावरण अध्ययन

26 फरवरी, 2026 सामाजिक विज्ञान – (संस्कृत/ क्षेत्रीय भाषा), हिंदी/ उर्दू/ पंजाबी, संस्कृत (SCERT, NCERT)

एमपी बोर्ड 8वीं का टाइम टेबल ( MP Board Class 8 Time Table 2026 )

तारीख दिन विषय

20 फरवरी, 2026 शुक्रवार पहली भाषा – (संस्कृत/ क्षेत्रीय भाषा), हिंदी (SCERT, NCERT), अंग्रेजी (SCERT, NCERT), मराठी (SCERT, NCERT)

21 फरवरी, 2026 शनिवार दूसरी भाषा – (संस्कृत/ क्षेत्रीय भाषा), संस्कृत (SCERT, NCERT), हिंदी (SCERT, NCERT), अंग्रेजी (SCERT, NCERT)

23 फरवरी, 2026 सोमवार तीसरी भाषा – (अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषा), अंग्रेजी (SCERT, NCERT), हिंदी / मराठी (SCERT, NCERT)

25 फरवरी, 2026 बुधवार गणित

26 फरवरी, 2026 गुरुवार सामाजिक विज्ञान – (संस्कृत/ क्षेत्रीय भाषा), संस्कृत (SCERT, NCERT), हिंदी / मराठी (SCERT, NCERT)

28 फरवरी, 2026 शनिवार विज्ञान (SCERT, NCERT)

एमपी में 5वीं और 8वीं दोनों बोर्ड परीक्षाओं में करीब 24 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो सकते हैं।

