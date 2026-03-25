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MP Board 5th 8th Result 2026: एमपी बोर्ड 5वीं 8वीं रिजल्ट आज, अब दोपहर 1:30 बजे जारी होगा परिणाम

Mar 25, 2026 12:22 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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RSK MP Board Class 5, 8 result 2026: मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों नन्हे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। छात्र अपना स्कोरकार्ड दोपहर 01:30 बजे से आधिकारिक पोर्टल rskmp.in पर देख सकेंगे।

MP Board 5th 8th Result 2026: एमपी बोर्ड 5वीं 8वीं रिजल्ट आज, अब दोपहर 1:30 बजे जारी होगा परिणाम

MP Board 5th 8th Result 2026: मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों नन्हे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र (RSKMP), मध्य प्रदेश आज, 25 मार्च 2026 को कक्षा 5वीं और 8वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। सुबह से ही उत्साह और धड़कनें तेज हैं, लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। पहले परिणामों की घोषणा सुबह 11:30 बजे होने वाली थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से अब समय बदल दिया गया है। अब छात्र अपना स्कोरकार्ड दोपहर 01:30 बजे से आधिकारिक पोर्टल rskmp.in पर देख सकेंगे।

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करीब 23 लाख छात्रों की किस्मत का फैसला

इस वर्ष मध्य प्रदेश बोर्ड की 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं में रिकॉर्ड संख्या में छात्र शामिल हुए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों कक्षाओं को मिलाकर लगभग 23 लाख परीक्षार्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई है। कक्षा 5वीं की परीक्षाएं फरवरी के अंतिम सप्ताह में संपन्न हुई थीं, वहीं 8वीं के छात्रों ने भी मार्च की शुरुआत तक अपने पेपर पूरे कर लिए थे।

रिजल्ट चेक करने के लिए रखें ये जानकारी तैयार

दोपहर 1:30 बजे जैसे ही शिक्षा विभाग के आला अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजों की घोषणा करेंगे, लिंक एक्टिव हो जाएगा। छात्रों को अपना परिणाम देखने के लिए इन जानकारी की आवश्यकता होगी:

समग्र आईडी (Samagra ID): जो कि छात्रों के एडमिशन के समय दी जाती है।

रोल नंबर (Roll Number): जो उनके एडमिड कार्ड पर लिखा है।

इन दोनों में से किसी भी एक विकल्प और कैप्चा कोड का उपयोग करके छात्र आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in या mpresults.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं।

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पासिंग मार्क्स और सप्लीमेंट्री का नियम

मध्य प्रदेश बोर्ड के नियमों के अनुसार, 5वीं और 8वीं के छात्रों को उत्तीर्ण घोषित होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक लाने अनिवार्य हैं। यदि कोई छात्र किसी एक या दो विषय में पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाता है, तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ऐसे छात्रों के लिए ‘स्पेशल/सप्लीमेंट्री परीक्षा’ आयोजित करेगा, जो मुख्य परिणाम के लगभग दो महीने बाद आयोजित की जाती है। इससे छात्रों का पूरा साल खराब होने से बच जाता है।

वेबसाइट क्रैश होने पर क्या करें?

इतनी बड़ी संख्या में छात्र होने के कारण वेबसाइट पर अचानक ट्रैफिक बढ़ सकता है। यदि मुख्य पोर्टल लोड न हो, तो छात्र MPOnline के आधिकारिक पोर्टल या राज्य शिक्षा केंद्र की वैकल्पिक वेबसाइटों पर नजर बनाए रखें। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे बच्चों पर अंकों का दबाव न डालें और परिणाम को सकारात्मक रूप से स्वीकार करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
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