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MP Board 2nd Exam Timetable 2026: एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं की दूसरी मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी,यहां देखें शेड्यूल

Mar 25, 2026 05:17 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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MP Board 2nd Exam Timetable 2026: मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) की ओर से द्वितीय परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी गई है। ये परीक्षाएं 7 मई 2026 से शुरू होकर 25 मई 2026 तक चलेंगी।

MP Board 2nd Exam Timetable 2026: एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं की दूसरी मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी,यहां देखें शेड्यूल

MP Board 2nd Exam Timetable 2026: मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) की ओर से द्वितीय परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी गई है। बोर्ड ने वर्ष 2026 की 10वीं (हाई स्कूल) और 12वीं (हायर सेकेंडरी) की 'द्वितीय परीक्षा' का टाइम टेबल आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। जो छात्र सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल होंगे वे आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर जाकर कक्षा 10वीं और 12वीं का टाइमटेबल डाउनलोड कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन सिंगल शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। अधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ये परीक्षाएं 7 मई 2026 से शुरू होकर 25 मई 2026 तक चलेंगी।

परीक्षा का समय और शिफ्ट

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की द्वितीय परीक्षाएं केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा का समय सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 8:00 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है। सुबह 8:45 के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

10वीं और 12वीं का परीक्षा कार्यक्रम

द्वितीय परीक्षा का आयोजन छात्रों को उसी शैक्षणिक वर्ष में पास होने का एक और मौका देने के लिए किया जा रहा है। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 7 मई से 19 मई 2026 तक आयोजित की जाएंगी। 7 मई को पहला पेपर हिंदी विषय का होगा। कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं 7 मई से शुरू होकर 25 मई 2026 तक चलेंगी। इसमें विज्ञान, कला और कॉमर्स सभी स्ट्रीम के विषयों को शामिल किया गया है।

प्रैक्टिकल विषयों की परीक्षाएं भी इसी अवधि (5 मई से 25 मई) के दौरान संबंधित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी। छात्रों को सटीक तारीख के लिए अपने केंद्राध्यक्ष से संपर्क करना होगा।

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महत्वपूर्ण निर्देश और सावधानियां

बोर्ड ने छात्रों के लिए कुछ कड़े नियम भी जारी किए हैं। बिना वैलिड एडमिट कार्ड के परीक्षा हॉल में प्रवेश वर्जित होगा। छात्रों को सुबह 8:50 बजे उत्तर पुस्तिकाएं और 8:55 बजे प्रश्न पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या अनुचित साधनों का उपयोग करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह 'द्वितीय परीक्षा' उन हजारों छात्रों के लिए एक नई उम्मीद है जिनका परिणाम मुख्य परीक्षा में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। इसके जरिए वे अपना साल खराब होने से बचा सकते हैं और उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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