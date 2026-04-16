कारपेंटर पिता की उंगली कटी, मां स्कूल में लगाती है झाड़ू पोछा, झुग्गी में रहने वाली चांदनी बनी एमपी बोर्ड 12वीं टॉपर
झुग्गी बस्ती इलाके में रहने वाली चांदनी विश्वकर्मा ने मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 500 में से 494 अंक लाकर पूरे स्टेट में टॉप किया है। वह कॉमर्स स्ट्रीम की टॉपर तो हैं ही, लेकिन उनके नंबर बाकी सभी संकायों के टॉपर्स से भी अधिक हैं।
भोपाल की चांदनी ने साबित कर दिया है कि आपको सामने भले ही बड़ी से बड़ी परेशानियों का पहाड़ खड़ा हो जाए, अगर आपमें जज्बा और दृढ़ निश्चय है तो कोई भी बाधा आपको कामयाबी पाने से नहीं रोक सकती। एक झुग्गी बस्ती इलाके में रहने वाली चांदनी विश्वकर्मा ने मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 500 में से 494 अंक लाकर पूरे स्टेट में टॉप किया है। वह कॉमर्स स्ट्रीम की टॉपर तो हैं ही, लेकिन उनके नंबर बाकी सभी संकायों के टॉपर्स से भी अधिक हैं।
दिवाली पर कट गई थी पिता की उंगली
चांदनी के पिता रामभुवन विश्वकर्मा पेशे से कारपेंटर हैं। पिछले साल दिवाली के आसपास एक आलमारी गिरने से उनके पिता की अंगुली कटकर अलग हो गई थी। इसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ। घाव में पस पड़ गया और लंबा इलाज चला। , जिसके कारण उनका काम पूरी तरह बंद हो गया था। परिवार का गुजारा चल जाए, इसके लिए उनकी मां एक स्कूल में सफाई समेत अन्य कामकाज करती है। मां सरकारी स्कूल में झाड़ू पोछा, बर्तन धोना और बच्चों को खान देना जैसे काम करती हैं।
पिता की कटी अंगुली और उसके बाद आई परेशानियों के पहाड़ ने चांदनी के भीतर मेहनत करने का जज्बा पैदा किया।
कहां से पढ़ाई
चांदनी ने अपनी पढ़ाई आरटीई (RTE) के तहत गुरुदेव शिक्षा केंद्र उमावि नीलबड़ से पूरी की है। उनके पिता का कहना है कि बेटी ने जैसा कहा वे वैसा ही करते गए; उन्हें तो यह अंदाजा भी नहीं था कि वह कितनी पढ़ाई कर रही है।
सफलता पर क्या बोली चांदनी
उन्होंने कहा, 'पहले दिन से ही मेहनत कर रही थी। दिन का टारगेट बनाती थी। उसे पूरा करने के लिए चाहे कितने भी घंटे लगे। औसतन 6 से 8 घंटे हर दिन पढ़ती थी। कॉमर्स विद मैथ्स था। मैथ्स वीक थी। मैथ्स में संघर्ष करती थी। अकाउंट्स पसंदीदा विषय रहा। वल्लभभवन के पास भीमनगर में रहती है। झुग्गी बस्ती इलाका का है। घर से पहले ऑटो से डीपो चौराहा तक आती थी। डीपो चौराहा से स्कूल बस लेने आती थी।'
सेना में जाना चाहती है चांदनी
चांदनी अब सेना में अफसर बनना चाहती हैं और इसके लिए वह एनडीए (NDA) की तैयारी कर रही हैं।
विषम परिस्थितियों के बावजूद चांदनी ने अपनी लगन से न सिर्फ अपने माता-पिता का नाम रोशन किया, बल्कि मध्य प्रदेश बोर्ड के नतीजों में भोपाल का गौरव भी बढ़ाया है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
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