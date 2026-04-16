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कारपेंटर पिता की उंगली कटी, मां स्कूल में लगाती है झाड़ू पोछा, झुग्गी में रहने वाली चांदनी बनी एमपी बोर्ड 12वीं टॉपर

Apr 16, 2026 12:18 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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झुग्गी बस्ती इलाके में रहने वाली चांदनी विश्वकर्मा ने मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 500 में से 494 अंक लाकर पूरे स्टेट में टॉप किया है। वह कॉमर्स स्ट्रीम की टॉपर तो हैं ही, लेकिन उनके नंबर बाकी सभी संकायों के टॉपर्स से भी अधिक हैं।

कारपेंटर पिता की उंगली कटी, मां स्कूल में लगाती है झाड़ू पोछा, झुग्गी में रहने वाली चांदनी बनी एमपी बोर्ड 12वीं टॉपर

भोपाल की चांदनी ने साबित कर दिया है कि आपको सामने भले ही बड़ी से बड़ी परेशानियों का पहाड़ खड़ा हो जाए, अगर आपमें जज्बा और दृढ़ निश्चय है तो कोई भी बाधा आपको कामयाबी पाने से नहीं रोक सकती। एक झुग्गी बस्ती इलाके में रहने वाली चांदनी विश्वकर्मा ने मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 500 में से 494 अंक लाकर पूरे स्टेट में टॉप किया है। वह कॉमर्स स्ट्रीम की टॉपर तो हैं ही, लेकिन उनके नंबर बाकी सभी संकायों के टॉपर्स से भी अधिक हैं।

दिवाली पर कट गई थी पिता की उंगली

चांदनी के पिता रामभुवन विश्वकर्मा पेशे से कारपेंटर हैं। पिछले साल दिवाली के आसपास एक आलमारी गिरने से उनके पिता की अंगुली कटकर अलग हो गई थी। इसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ। घाव में पस पड़ गया और लंबा इलाज चला। , जिसके कारण उनका काम पूरी तरह बंद हो गया था। परिवार का गुजारा चल जाए, इसके लिए उनकी मां एक स्कूल में सफाई समेत अन्य कामकाज करती है। मां सरकारी स्कूल में झाड़ू पोछा, बर्तन धोना और बच्चों को खान देना जैसे काम करती हैं।

पिता की कटी अंगुली और उसके बाद आई परेशानियों के पहाड़ ने चांदनी के भीतर मेहनत करने का जज्बा पैदा किया।

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कहां से पढ़ाई

चांदनी ने अपनी पढ़ाई आरटीई (RTE) के तहत गुरुदेव शिक्षा केंद्र उमावि नीलबड़ से पूरी की है। उनके पिता का कहना है कि बेटी ने जैसा कहा वे वैसा ही करते गए; उन्हें तो यह अंदाजा भी नहीं था कि वह कितनी पढ़ाई कर रही है।

सफलता पर क्या बोली चांदनी

उन्होंने कहा, 'पहले दिन से ही मेहनत कर रही थी। दिन का टारगेट बनाती थी। उसे पूरा करने के लिए चाहे कितने भी घंटे लगे। औसतन 6 से 8 घंटे हर दिन पढ़ती थी। कॉमर्स विद मैथ्स था। मैथ्स वीक थी। मैथ्स में संघर्ष करती थी। अकाउंट्स पसंदीदा विषय रहा। वल्लभभवन के पास भीमनगर में रहती है। झुग्गी बस्ती इलाका का है। घर से पहले ऑटो से डीपो चौराहा तक आती थी। डीपो चौराहा से स्कूल बस लेने आती थी।'

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सेना में जाना चाहती है चांदनी

चांदनी अब सेना में अफसर बनना चाहती हैं और इसके लिए वह एनडीए (NDA) की तैयारी कर रही हैं।

विषम परिस्थितियों के बावजूद चांदनी ने अपनी लगन से न सिर्फ अपने माता-पिता का नाम रोशन किया, बल्कि मध्य प्रदेश बोर्ड के नतीजों में भोपाल का गौरव भी बढ़ाया है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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