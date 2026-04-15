MPBSE MP Board 12th Result 2026: एमपी बोर्ड 12वीं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी, यहां चेक करें
MP Board Result 2026, MPBSE Class 12th Sarkari Result 2026, result.mponline.gov.in: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) यानी एमपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने तीनों स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया है।
MPBSE MP Board 12th Result 2026 : मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) यानी एमपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने तीनों स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया है। एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 यहां देखें।ऐसे छात्र जिन्होंने MPBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in , mpresults.nic.in, mpbse.nic.in पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए छात्रों को अपना रोल नंबर या नाम दर्ज करना होगा, तभी वे अपनी मार्कशीट देख पाएंगे। MP Board 10th 12th Result 2026 Live Updates
एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक
- ऑफिशियल वेबसाइट mpresults.nic.in या mpbse.nic.in पर क्लिक करें।
- 12वीं के छात्र सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।
- अपना रोल नंबर डालकर सब्मिट के बटन पर क्लिक करें।
- आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
- रिजल्ट की एक कॉपी डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लें।
Live Hindustan पर ऐसे करें चेक
सबसे पहले छात्र को लाइव हिंदुस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
यहां होमपेज पर बोर्ड्स रिजल्ट का लिंक मिलेगा। इसपर क्लिक करना है।
इसके बाद आपको एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करना है।
एमपी बोर्ड 12 वीं 2026 का रिजल्ट पर क्लिक करें।
फिर मांगी गई जानकारी जैसे रोल नंबर, स्ट्रीम भरें। फिर सब्मिट कर दें।
इसके बाद आपके स्क्रीन पर रिजल्ट शो होगा। इसका प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए रख लीजिए।
मोबाइल ऐप से चेक करें रिजल्ट
- सबसे पहले गूगल प्लेस स्टोर से MPBSE मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
- ऐप खोलें और “अपना रिजल्ट जानें” विकल्प पर टैप करें।
- फिर अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालें।
- सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।
एमपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए छात्रों को कुछ जरूरी जानकारी पहले से तैयार रखनी चाहिए, ताकि बिना किसी परेशानी के आसानी से रिजल्ट देखा जा सके
एडमिट कार्ड
रोल नंबर
एप्लीकेशन नंबर
जन्म तिथि
जरूरत पड़ने पर स्कूल कोड
इन जानकारियों की मदद से छात्र अपना रिजल्ट जल्दी और आसानी से देख सकते हैं।
12वीं बोर्ड परीक्षा कब से कब हुई थी
इस साल एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा की शुरुआत हिंदी पेपर से हुई थी और समापन भूगोल, फसल उत्पादन एवं उद्यानिकी, स्टिल लाइफ एंड डिजाइन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और स्वास्थ्य विषयों के साथ हुआ। इस साल एमपी बोर्ड 12वीं परीक्षा में करीब 7.06 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए।
पिछले साल 12वीं रिजल्ट का हाल
पिछले साल यानी 2025 की बात करें, तो एमपी बोर्ड 12वीं में कुल 810019 छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 804932 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 613414 छात्र वर्ष 2025 में पास हुए। 12वीं का कुल पास प्रतिशत 74.48% रहा। 12वीं में ओवरऑल टॉपर प्रियल द्विवेदी रहीं, जिन्होंने साइंस (मैथ्स) ग्रुप से 500 में से 492 अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया। इसके अलावा, कॉमर्स ग्रुप में ग्वालियर की रिमझिम करोठिया ने 491/500 अंक के साथ टॉप किया। आर्ट्स ग्रुप में रीवा के अंकुर यादव 489/500 अंक लेकर पहले स्थान पर रहे, जबकि एग्रीकल्चर ग्रुप में छिंदवाड़ा के हरिओम साहू ने 486/500 अंक के साथ टॉप किया।
दूसरा मौका भी मिलेगा
जिन छात्रों को अपने परिणाम से संतुष्टि नहीं है या जो परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए बोर्ड ने दूसरी परीक्षा (सेकंड एग्जाम) का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कक्षा 10वीं की दूसरी परीक्षा 7 मई से 19 मई 2026 तक आयोजित होगी, जबकि कक्षा 12वीं की दूसरी परीक्षा 7 मई से शुरू होकर 25 मई 2026 तक चलेगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स