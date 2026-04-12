MP Board Result 2026: एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं के नतीजे पर क्या अपडेट? बीते साथ कब आए थे नतीजे
MP Board Result 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड जल्द 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित करेगा। जानें कैसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड।
MP Board Result 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। प्रदेश के लाखों विद्यार्थी जो अपनी मेहनत का फल जानने के लिए बेताब हैं, उनका इंतजार अब बस खत्म होने ही वाला है। माना जा रहा है कि बोर्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर नतीजों की घोषणा कर देगा। पुरानी परंपराओं को देखें तो इस बार भी बोर्ड के चेयरमैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नतीजों का ऐलान करेंगे और उसके तुरंत बाद रिजल्ट की लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी। हालांकि, बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट की सटीक तारीख और समय को लेकर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है, लेकिन शिक्षा विभाग के गलियारों में सुगबुगाहट तेज है। जैसे ही मार्कशीट जारी होगी, छात्र अपनी मेहनत का परिणाम mpbse.mponline.gov.in, mpbse.nic.in और mpresults.nic.in जैसी आधिकारिक वेबसाइटों पर देख सकेंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर और जन्मतिथि पहले से ही तैयार रखें ताकि वेबसाइट खुलते ही बिना किसी परेशानी के अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकें।
वेबसाइट के अलावा इन तरीकों से भी देख पाएंगे रिजल्ट
कई बार रिजल्ट जारी होते ही भारी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट स्लो हो जाती है। ऐसी स्थिति में छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास रिजल्ट चेक करने के कई और भी आसान विकल्प मौजूद हैं।
MPBSE मोबाइल ऐप: छात्र गूगल प्ले स्टोर से एमपी बोर्ड का आधिकारिक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां 'Know Your Result' सेक्शन में जाकर अपनी डिटेल्स भरते ही रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।
डिजी लॉकर (DigiLocker): सरकार के इस सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर भी मार्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी। छात्र अपनी कक्षा और बोर्ड चुनकर लॉग-इन कर अपनी डिजिटल मार्कशीट सुरक्षित रख सकते हैं।
SMS के जरिए चुटकियों में जानें अपना स्कोर
इंटरनेट न होने की स्थिति में भी आप अपना रिजल्ट जान सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपने फोन से एक मैसेज भेजना होगा:
10वीं के लिए: टाइप करें "MPBSE10 (अपना रोल नंबर)" और इसे 56263 पर भेज दें।
12वीं के लिए: टाइप करें "MPBSE12 (अपना रोल नंबर)" और इसे 56263 पर भेज दें।
पिछले साल कैसा रहा था प्रदर्शन?
अगर हम बीते साल यानी 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें, तो 6 मई को सुबह 10 बजे नतीजों का ऐलान हुआ था। पिछले साल 10वीं का पास प्रतिशत 76.22% रहा था, जबकि 12वीं में 74.48% छात्रों ने बाजी मारी थी। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि छात्र पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं या नहीं।
पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी?
मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य है। अगर किसी छात्र के इससे कम नंबर आते हैं, तो उसे सप्लीमेंट्री परीक्षा का मौका दिया जाता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव