MP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE: एमपी बोर्ड रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू, कब तक जारी हो सकता है रिजल्ट

13 Apr 2026, 06:08:45 PM IST
MP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE : वेबसाइट स्लो पड़े तो DigiLocker पर भी करें चेक
MP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE : एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी होते ही छात्र सिर्फ MPBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर ही नहीं, बल्कि DigiLocker के जरिए भी अपनी ऑनलाइन मार्कशीट आसानी से देख और डाउनलोड कर सकेंगे। हर साल रिजल्ट के समय भारी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट स्लो या डाउन हो जाती है, ऐसे में DigiLocker एक भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आता है, जहां स्टूडेंट्स बिना परेशानी अपने रिजल्ट तक तुरंत पहुंच सकते हैं।
13 Apr 2026, 05:58:53 PM IST
MP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE : पास होने के लिए कितने नंबर लाना है जरूरी?
MP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE : कई छात्रों के मन में पासिंग मार्क्स को लेकर कंफ्यूजन रहता है। आपको साफ कर दें कि एमपी बोर्ड में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत नंबर लाना अनिवार्य है। जो विषय प्रैक्टिकल वाले हैं (जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी), उनमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग पास होना होगा। अगर आपके किसी एक विषय में 33% से कम अंक आते हैं, तो आपको सप्लीमेंट्री का चांस मिलेगा।
13 Apr 2026, 05:53:30 PM IST
MP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE : शिक्षा मंत्री कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान
MP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE : बोर्ड ऑफिस से छनकर आ रही खबरों की मानें तो, बहुत जल्द राज्य के शिक्षा मंत्री एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10वीं और 12वीं के नतीजे औपचारिक रूप से घोषित किए जाएंगे। शिक्षामंत्री अपने हाथों से स्टेट टॉपर्स, जिलेवार टॉपर्स और मेरिट लिस्ट की जानकारी मीडिया के सामने रखेंगे।