MP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE: एमपी बोर्ड रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू, कब तक जारी हो सकता है रिजल्ट

MP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE : मध्य प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं की धड़कनें इस वक्त तेज हो चुकी हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) बहुत जल्द 10वीं और 12वीं के नतीजों का पिटारा खोलने वाला है। साल भर की मेहनत, रात-रात भर जागकर की गई पढ़ाई और एग्जाम हॉल की वो घबराहट के बाद अब इन सब का फल मिलने का वक्त आ गया है। भोपाल मुख्यालय में रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और किसी भी वक्त बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नतीजों का ऐलान किया जा सकता है। खास बात यह है कि हर साल की तरह इस बार भी 10वीं और 12वीं के नतीजे एक साथ ही जारी किए जाएंगे। बोर्ड के गरियारों से छन कर आ रही खबरों के मुताबिक, नतीजे इस हफ्ते कभी भी जारी किए जा सकते हैं। एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 के पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...