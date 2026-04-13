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MP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE: एमपी बोर्ड रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू, कब तक जारी हो सकता है रिजल्ट

MP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE : मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 को लेकर हलचल तेज हो गई है । mpbse.nic.in पर नतीजे कैसे चेक करें, टॉपर्स के ईनाम और डायरेक्ट लिंक की पूरी जानकारी के लिए ताजा लाइव अपडेट्स यहां पढ़ें।

MP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE: एमपी बोर्ड रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू, कब तक जारी हो सकता है रिजल्ट

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Himanshu Tiwari| लाइव हिन्दुस्तान | Mon, 13 Apr 2026 06:08 PM IST
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MP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE : मध्य प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं की धड़कनें इस वक्त तेज हो चुकी हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) बहुत जल्द 10वीं और 12वीं के नतीजों का पिटारा खोलने वाला है। साल भर की मेहनत, रात-रात भर जागकर की गई पढ़ाई और एग्जाम हॉल की वो घबराहट के बाद अब इन सब का फल मिलने का वक्त आ गया है। भोपाल मुख्यालय में रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और किसी भी वक्त बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नतीजों का ऐलान किया जा सकता है। खास बात यह है कि हर साल की तरह इस बार भी 10वीं और 12वीं के नतीजे एक साथ ही जारी किए जाएंगे। बोर्ड के गरियारों से छन कर आ रही खबरों के मुताबिक, नतीजे इस हफ्ते कभी भी जारी किए जा सकते हैं। एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 के पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

नतीजों का डायरेक्ट लिंक और लाइव हिन्दुस्तान पर रजिस्ट्रेशन

एमपी बोर्ड के नतीजे जारी होते ही एक साथ लाखों बच्चे वेबसाइट पर टूट पड़ते हैं। ऐसे में कई बार साइट क्रैश हो जाती है या धीमी चलने लगती है। रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट्स mpbse.nic.in या mpresults.nic.in पर लिंक एक्टिव होगा। अगर आप बिना किसी परेशानी के सबसे पहले अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो लाइव हिन्दुस्तान की वेबसाइट livehindustan.com पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस अपनी बेसिक डिटेल्स भरें और रिजल्ट आते ही सीधे आपकी स्क्रीन पर आपका परीक्षाफल आ जाएगा।

टॉपर्स की तो लगेगी लॉटरी

मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार भी पढ़ाई में अव्वल रहने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए खजाना खोल दिया है। शानदार नंबरों से पास होने वाले और टॉप करने वाले बच्चों को सरकार की तरफ से उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए लैपटॉप, स्कूटी और साइकिल इनाम में दी जाएगी। इस योजना को लेकर बच्चों में गजब का उत्साह है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में सरकार ने इस शानदार पहल के लिए पर्याप्त पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। यानी मेहनत आपकी और इनाम सरकार का!

MP Board 10वीं-12वीं का रिजल्ट ऑनलाइन कैसे देखें?

जैसे ही भोपाल से नतीजे जारी होने की घोषणा होगी आपको अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए बस कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

स्टेप 1: सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर ब्राउज़र पर एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in या mpresults.nic.in खोलें।

स्टेप 2: वेबसाइट का होमपेज खुलने पर आपको बीच में ही 'Exam Results' का लिंक नज़र आएगा, उस पर क्लिक कर दें।

स्टेप 3: अब आपके सामने दो अलग-अलग लिंक होंगे। 10वीं के छात्र 'High School Certificate Examination (HSC)-10th Result 2026' पर और 12वीं के छात्र 'Higher Secondary School Certificate Examination (HSSC) Result 2026-12th Result' वाले लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। यहां अपना रोल नंबर (Roll Number) और एप्लीकेशन नंबर (Application Number) बिल्कुल सही-सही भरें और 'Submit' बटन दबा दें।

स्टेप 5: आपकी ऑनलाइन मार्कशीट आपकी आंखों के सामने होगी। इसमें अपने नंबर चेक करें और भविष्य के लिए इसका पीडीएफ (PDF) डाउनलोड करके या प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

13 Apr 2026, 06:08:45 PM IST

MP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE : वेबसाइट स्लो पड़े तो DigiLocker पर भी करें चेक

MP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE : एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी होते ही छात्र सिर्फ MPBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर ही नहीं, बल्कि DigiLocker के जरिए भी अपनी ऑनलाइन मार्कशीट आसानी से देख और डाउनलोड कर सकेंगे। हर साल रिजल्ट के समय भारी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट स्लो या डाउन हो जाती है, ऐसे में DigiLocker एक भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आता है, जहां स्टूडेंट्स बिना परेशानी अपने रिजल्ट तक तुरंत पहुंच सकते हैं।

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13 Apr 2026, 05:58:53 PM IST

MP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE : पास होने के लिए कितने नंबर लाना है जरूरी?

MP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE : कई छात्रों के मन में पासिंग मार्क्स को लेकर कंफ्यूजन रहता है। आपको साफ कर दें कि एमपी बोर्ड में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत नंबर लाना अनिवार्य है। जो विषय प्रैक्टिकल वाले हैं (जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी), उनमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग पास होना होगा। अगर आपके किसी एक विषय में 33% से कम अंक आते हैं, तो आपको सप्लीमेंट्री का चांस मिलेगा।

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13 Apr 2026, 05:53:30 PM IST

MP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE : शिक्षा मंत्री कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान

MP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE : बोर्ड ऑफिस से छनकर आ रही खबरों की मानें तो, बहुत जल्द राज्य के शिक्षा मंत्री एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10वीं और 12वीं के नतीजे औपचारिक रूप से घोषित किए जाएंगे। शिक्षामंत्री अपने हाथों से स्टेट टॉपर्स, जिलेवार टॉपर्स और मेरिट लिस्ट की जानकारी मीडिया के सामने रखेंगे।

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