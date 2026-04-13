MP Board Result 2026: एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट जारी होने पर कैसे चेक करें, वेबसाइट क्रैश भी हो जाए तो नो टेंशन
MP Board Result 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 अप्रैल को जारी हो सकता है, जानें मार्कशीट डाउनलोड करने का तरीका।
MP Board Result 2026: मध्य प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। ताजा रिपोर्टों और सूत्रों की मानें तो बोर्ड इस हफ्ते में कभी भी नतीजों का ऐलान कर सकता है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही छात्रों और अभिभावकों की धड़कनें तेज हो गई हैं। अमूमन देखा जाता है कि एमपी बोर्ड के नतीजे मई के महीने में आते हैं। पिछले साल भी 6 मई 2025 को सुबह 10 बजे परिणाम घोषित किए गए थे। लेकिन इस बार बोर्ड काफी सक्रिय नजर आ रहा है और कॉपियों के मूल्यांकन का काम तेजी से निपटाने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि नतीजे अप्रैल के मध्य में ही जारी कर दिए जाएंगे।
बता दें कि इस साल एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 13 फरवरी से 3 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। वहीं, 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च 2026 तक चली थीं। बोर्ड ने पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ परीक्षा संपन्न कराई थी और अब बारी इसके परिणाम की है।
पास होने के लिए क्या हैं नियम?
मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में सफल होने के लिए छात्रों को एक कड़ा मापदंड पार करना होता है। बोर्ड के नियमों के मुताबिक, हर छात्र को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य है। अगर कोई छात्र एक या दो विषयों में न्यूनतम अंक नहीं ला पाता है, तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड ऐसे छात्रों के लिए पूरक परीक्षा (कंपार्टमेंट) का आयोजन भी करता है।
कैसे चेक करें अपनी मार्कशीट?
नतीजे घोषित होने के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। ऐसे में छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए 'Exam Results' टैब पर क्लिक करें।
3. अब अपनी कक्षा के अनुसार 'MPBSE HSC Main Examination Results 2026' (10वीं) या 'MPBSE HSSC Main Examination Results' (12वीं) के लिंक को चुनें।
4. अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
5. 'Submit' बटन पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी।
6. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी जरूर सेव कर लें।
अन्य माध्यमों से भी देख सकेंगे रिजल्ट
इंटरनेट की समस्या होने पर छात्र घबराएं नहीं। एमपी बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए कई विकल्प दिए हैं। आप DigiLocker, SMS सेवा या MPBSE के मोबाइल ऐप के जरिए भी अपना स्कोरकार्ड चेक कर पाएंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर और आवेदन पत्र पहले से ही संभाल कर रखें।
दूसरी परीक्षा का भी है मौका
जिन छात्रों को लगता है कि उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा या जो छात्र परीक्षा में सफल नहीं हो पाते उनके लिए बोर्ड ने दूसरी परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 7 मई से 19 मई 2026 तक होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 7 मई से शुरू होकर 25 मई 2026 तक चलेगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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