MP Apex Bank Recruitment 2026: एमपी अपेक्स बैंक ने 2076 पदों पर निकाली बंपर भर्ती, जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया
MP Apex Bank Recruitment 2026: बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (MP Apex Bank) एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। बैंक ने आधिकारिक तौर पर 2076 रिक्त पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश के 38 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर और विभिन्न ऑफिसर ग्रेड पदों को भरा जाएगा।
पदों का विवरण और महत्वपूर्ण तिथियां
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 2076 पदों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर: 1763 पद (इसमें 748 नियमित कंप्यूटर ऑपरेटर, 176 संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर और 839 सोसाइटी मैनेजर शामिल हैं)।
ऑफिसर ग्रेड (विभिन्न श्रेणी): 313 पद (इसमें ब्रांच मैनेजर, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और कंप्यूटर प्रोग्रामर जैसे पद शामिल हैं)।
जरूरी तारीखें:
ऑनलाइन आवेदन शुरू: 06 जनवरी 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 05 फरवरी 2026
फीस भुगतान की अंतिम तिथि: 05 फरवरी 2026
परीक्षा की तिथि: जल्द ही घोषित की जाएगी (परीक्षा से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होंगे)।
योग्यता और आयु सीमा
विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है:
कंप्यूटर ऑपरेटर/सोसाइटी मैनेजर: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री। इसके साथ ही एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या संबंधित विषय में डिग्री अनिवार्य है। हिन्दी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
ऑफिसर ग्रेड: पदों के अनुसार संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन (MBA/CA/MCA/ICWA) और कुछ पदों के लिए 1 से 2 साल का कार्य अनुभव आवश्यक है।
आयु सीमा (30 नवंबर 2025 तक): उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों (SC/ST/OBC/महिला) को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया
कंप्यूटर ऑपरेटर/सोसाइटी मैनेजर पदों के लिए आवेदन शुल्क:
सभी वर्ग के लिए: 850 रुपये + 18% GST
एससी/एसटी/दिव्यांग: 650 रुपये + 18% GST
ऑफिसर ग्रेड पदों के लिए आवेदन शुल्क:
सभी वर्ग के लिए: 100 रुपये + 18% GST
एससी/एसटी/दिव्यांग: 800 रुपये + 18% GST
चयन प्रक्रिया: अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा (CBT) के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर के लिए केवल लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जबकि ऑफिसर ग्रेड के पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू भी आयोजित किया जाएगा।
इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.apexbankmp.bank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले सभी निर्देशों और पात्रता शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है।