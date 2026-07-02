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एमपी आंगनवाड़ी में 12वीं पास के लिए 2548 पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा चयन, कहां कितनी वैकेंसी

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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MP Anganwadi Vacancy 2026 : मध्य प्रदेश महिला एंव बाल विकास संचालनालय ने आंगनवाड़ी में 2500 से ज्यादा भर्ती निकाली है। mpwcdmis.gov.in या chayan.mponline.gov.in पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं।

एमपी आंगनवाड़ी में 12वीं पास के लिए 2548 पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा चयन, कहां कितनी वैकेंसी

MP Anganwadi Bharti 2026 Online form: मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास निदेशालय (WCD MP) ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक के 2548 पदों पर भर्ती निकाली है। रिक्तियों में 781 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1767 पद आंगनवाड़ी सहायक के हैं। इस भर्ती के लिए 12वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन के चयन पोर्टल के जरिए ही होगी। आवेदन 1 जुलाई 2026 से शुरू हो चुके हैं और इच्छुक अभ्यर्थी 13 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट mpwcdmis.gov.in या chayan.mponline.gov.in पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं। ये भर्तियां इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, नर्मदापुर, भोपाल, रीवा, शहडोल और सागर जिलों में होंगी। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर 15 जुलाई 2026 तक सुधार किया जा सकेगा।

कहां कितने पद

संभाग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता , आंगनवाड़ी सहायिका

इंदौर 151 311

उज्जैन 109 246

ग्वालियर 78 155

चम्बल 32 92

जबलपुर 159 306

नर्मदापुरम 40 109

भोपाल 76 229

रीवा 34 99

शहडोल 25 61

सागर 77 159

कुल संख्या 781 1767

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आयु सीमा

मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 से होगी। वहीं आयु के प्रामाणिकता के लिए हाई स्कूल/10वीं की मार्कशीट फॉर्म में लगानी होगी।

नोट: जिस ग्राम/नगर के वार्ड में पोस्ट खाली है, अभ्यर्थी को उस वार्ड/ग्राम का निवासी होना जरूरी होगा।

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शैक्षणिक योग्यता

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है।

चयन - लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन मेरिट से होगा। विकासखण्ड स्तर चयन समिति की तरफ से आंगनवाड़ी केंद्रवार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जो 100 अंकों की होगी। इसमें महिला अभ्यर्थी की जाति, गरीबी रेखा, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/ 30 साल से ऊपर की अविवाहित महिला/ हायर सेकेंडरी के अंक/उच्च शैक्षिक योग्यता/बोनस अंक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/पूर्व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की बेटी आदि को देखा जाएगा।

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आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी- 100 रुपये । 18 फीसदी जीएसटी अतिरिक्त।

कैसे अप्लाई करें?

आधिकारिक वेबसाइट chayan.mponline.gov.in पर जाएं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एंव सहायिका भर्ती प्रक्रिया-2026 फर्स्ट फेज सेक्शन पर क्लिक करें।

अब आपसे समग्र आईडी मांगी जाएगी। इसके बाद आपको अपना नाम, माता-पिता/पति का नाम/जन्मतिथि और जाति से जुड़ी सभी जानकारी देनी होगी। ये जानकारियां एक बार भरने के बाद इनमें फिर कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकेगा।

इसके बाद संभाग, मूल निवास, पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शैक्षणिक योग्यता भरें।

अपने सदस्य समग्र और आवेदिका की जानकारी भरें।

इसके बाद फोटो, मूल निवास, 12वीं प्रमाण पत्र, बीपीएल लिस्ट, जन्मतिथि से जुड़ा दस्तावेज, फोटो, 12वीं सर्टिफिकेट और अन्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। आवेदन फीस भरें और फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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