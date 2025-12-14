Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Most Demanding Jobs in 2026: 2026 में इन 5 नौकरियों में होगी बंपर डिमांड, AI और ग्रीन एनर्जी की सबसे ज्यादा धूम

High-Demand Jobs in 2026: 2026 तक भारत और दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) और रिन्युअल एनर्जी से जुड़े प्रोफेशनल्स की डिमांड सबसे ज्यादा होगी। अगर आप अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं, तो इन पांच फील्ड्स में अपनी जगह बनाना सुनिश्चित करें।

Dec 14, 2025 02:24 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Most Demanding Jobs in 2026: आने वाले समय में नौकरी का बाजार तेजी से बदल रहा है। अब सिर्फ पारंपरिक डिग्री ही काफी नहीं है, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता ने करियर के नए रास्ते खोल दिए हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि साल 2026 तक भारत और दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) और रिन्युअल एनर्जी से जुड़े प्रोफेशनल्स की डिमांड सबसे ज्यादा होगी। अगर आप अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं, तो इन पांच फील्ड्स में अपनी जगह बनाना सुनिश्चित करें।

1. AI और मशीन लर्निंग इंजीनियर

टेक्नोलॉजी क्रांति के केंद्र में AI और मशीन लर्निंग हैं। चाहे वह ऑनलाइन खरीददारी के लिए सुझाव देना हो या हेल्थकेयर में बीमारियों का पता लगाना, हर जगह AI मॉडल्स की जरूरत है। इसलिए, मशीन लर्निंग इंजीनियर की डिमांड आसमान छू रही है।

ये प्रोफेशनल्स मुश्किल एल्गोरिदम बनाते हैं जो मशीनों को डेटा से सीखने और भविष्यवाणियां करने में मदद करते हैं। इस क्षेत्र में सफल होने के लिए Python, R, और डीप लर्निंग फ्रेमवर्क जैसे कौशल जरूरी हैं। 2026 तक यह सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली और सबसे तेजी से बढ़ने वाली नौकरियों में से एक होगी।

2. डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट

आज के दौर में 'डेटा' ही नया तेल है। कंपनियां हर दिन लाखों-करोड़ों डेटा जमा करती हैं, लेकिन इस डेटा का सही इस्तेमाल करने के लिए डेटा साइंटिस्ट की जरूरत होती है।

डेटा साइंटिस्ट विशाल डेटासेट का एनालिसिस करके जरूरी जानकारी निकालते हैं, जिससे कंपनियों को बेहतर व्यापारिक फैसले लेने में मदद मिलती है। स्टैटिस्टिकल की नॉलेज, SQL और डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स पर पकड़ इस करियर में सफलता की कुंजी है।

3. रिन्युअल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट

दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझ रही है और हर देश क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। यही वजह है कि रिन्युअल एनर्जी फील्ड में नौकरियों की बाढ़ आ गई है।

रिन्युअल एनर्जी इंजीनियर सोलर पैनल, विंड टर्बाइन और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (Energy Storage Systems) को डिजाइन और मैनेज करते हैं। वहीं, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट कंपनियों को पर्यावरण के अनुकूल (इको-फ्रैंडली) नीतियां बनाने और अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन (EV) एक्सपर्ट और स्मार्ट ग्रिड एनालिस्ट जैसे नए पद भी तेजी से सामने आ रहे हैं।

4. क्लाउड आर्किटेक्ट और क्लाउड इंजीनियर

सभी डिजिटल कंपनियां अब क्लाउड प्लेटफॉर्म (जैसे AWS, Azure) पर निर्भर हैं। क्लाउड आर्किटेक्ट इन डिजिटल प्लेटफाॅर्म्स को डिजाइन और मैनेज करते हैं ताकि डेटा सुरक्षित रहे और सिस्टम ठीक से काम करे। जैसे-जैसे कंपनियां ऑनलाइन जा रही हैं, सुरक्षित और कुशल क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ती ही जाएगी।

5. साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट

डिजिटल दुनिया के विस्तार के साथ साइबर खतरे भी बढ़ गए हैं। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट किसी भी कंपनी के लिए डिजिटल दीवार की तरह होते हैं, जो उनके नेटवर्क, डेटा और ग्राहक की गोपनीय जानकारी को हैकर्स से बचाते हैं। 2026 में, हर उद्योग में इन पेशेवरों की जरूरत होगी, जो एथिकल हैकिंग और खतरे के एनालिसिस में माहिर हों।

यह साफ है कि भविष्य उन्हीं लोगों का है जो टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन हासिल करेंगे। यदि आप 2026 के जॉब मार्केट में आगे रहना चाहते हैं, तो AI, डेटा साइंस, और ग्रीन एनर्जी से जुड़े नए कौशल सीखना आज से ही शुरू कर दें। लगातार सीखते रहना ही आपके करियर को भविष्य के लिए 'प्रूफ' बना सकता है।

