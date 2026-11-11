सारे राउंड खत्म, एमबीबीएस की 400 से ज्यादा सीटें रह गई खालीं, सालाना 30-35 लाख फीस ने छुड़ाए पसीने
एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग के सारे राउंड की काउंसलिंग खत्म होने के बाद भी देश भर में एमबीबीएस की 411 सीटें खाली रह गई हैं। 4 राउंड के बाद खाली 948 सीटों को भरने के लिए स्पेशल स्ट्रे राउंड आयोजित किया गया था।
एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग के सारे राउंड की काउंसलिंग खत्म होने के बाद भी देश भर में एमबीबीएस की 411 सीटें खाली रह गई हैं। 4 राउंड के बाद खाली 948 सीटों को भरने के लिए स्पेशल स्ट्रे राउंड आयोजित किया गया था। लेकिन इस 5वें राउंड के बाद भी 411 सीटें खाली रह गईं। स्पेशल स्ट्रे राउंड में 948 में से 537 सीटों पर ही दाखिला हो सका। इनके रिक्त रहने के पीछे यहां की करोड़ से ऊपर की फीस बताई जा रही है। हालांकि अलॉटमेंट डेटा से यह साफ नहीं होता कि किसी उम्मीदवार ने कोई सीट क्यों नहीं ली।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले साल MBBS की केवल 60-70 सीटें ही खाली बची थीं। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने हमें काउंसलिंग के चार राउंड आयोजित करने का निर्देश दिया था, लेकिन हमने पांचवां राउंड भी कराया। इसके बावजूद 400 से अधिक सीटें खाली रह गईं।" अधिकारी ने कहा, "कई संस्थानों में जो फीस पहले लगभग 15 लाख रुपये थी, वह अब बढ़कर 25 से 30-35 लाख रुपये हो गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों और नामी निजी संस्थानों की सीटें तो भर रही हैं लेकिन कुछ निजी कॉलेजों में ही सीटें खाली रह गई हैं। इन संस्थानों को अपनी फीस, शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे की समीक्षा करने की जरूरत है। अगर फीस इतनी ज्यादा बनी रहती है, तो सीटों की संख्या बढ़ाने का कोई खास फायदा नहीं होगा क्योंकि छात्र इतनी महंगी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते।"
कहां कहां दाखिला कराता है एमसीसी
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) के तहत एमसीसी राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों में 15% ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों, डीम्ड यूनिवर्सिटी में 100% सीटों और AIIMS, JIPMER और BHU जैसे खास सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में सभी MBBS सीटों के लिए काउंसलिंग करता है। राज्य के अधिकारी सरकारी कॉलेजों में बची हुई स्टेट-कोटा सीटों और राज्य यूनिवर्सिटी से जुड़े प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सीटों के लिए काउंसलिंग करते हैं।
आसमान छूती फीस
यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट के चेयरपर्सन डॉ. लक्ष्य मित्तल ने कहा कि फीस में इतना बड़ा अंतर होने की वजह से ज्यादा स्कोर करने वाले NEET कैंडिडेट भी उन सीटों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं जो वे मेरिट के आधार पर हासिल कर सकते थे। उन्होंने कहा, “एक राज्य में MBBS की फीस लगभग 5 लाख है, जबकि तमिलनाडु जैसे दूसरे राज्य में यह लगभग 20 लाख है। जब पढ़ाई एक जैसी है तो इतना बड़ा अंतर क्यों है?” उन्होंने एक असरदार रेगुलेटरी सिस्टम के जरिए फीस को सही करने की मांग की।
जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया के नेशनल कन्वीनर अमूल्य निधि ने कहा कि खाली सीटें बढ़ती अफोर्डेबिलिटी की
दिक्कत को दिखाती हैं। उन्होंने कहा, “ये खाली सीटें सिर्फ डिमांड की समस्या नहीं हैं, बल्कि ये स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा फीस देने में असमर्थता को भी दिखाती हैं और कहा कि फीस में बराबरी पर प्रधानमंत्री की 2022 की घोषणा को असरदार तरीके से लागू करना चिंता का विषय बना हुआ है।
डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी की फीस अधिक क्यों
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आम तौर पर ट्रस्ट या सोसाइटी चलाते हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं, जिनकी फीस स्टेट फीस कमेटियां रेगुलेट करती हैं। दूसरी ओर डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी प्राइवेट तौर पर मैनेज की जाने वाली संस्थाएं हैं जिन्हें केंद्र सरकार UGC एक्ट के सेक्शन 3 के तहत यूनिवर्सिटी का दर्जा देती है जिससे उन्हें अपने आप परीक्षाएं कराने और डिग्री देने की इजाजत मिलती है। उन्हें आम तौर पर अधिक एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिलती है, जिसमें रेगुलेटरी जरूरतों के हिसाब से फीस तय करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शामिल है।
इस अंतर का स्टूडेंट्स पर बड़ा फाइनेंशियल असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, 2011 में बना धनलक्ष्मी श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज, पेरम्बलूर, पहले तमिलनाडु डॉ. MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक सेल्फ-फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन था। 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए धनलक्ष्मी श्रीनिवासन यूनिवर्सिटी के तहत डीम्ड-यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलने के बाद इसकी सालाना MBBS ट्यूशन फीस बढ़कर 24 लाख रुपये हो गई जबकि पहले स्टेट-कोटे सीटों के लिए स्टेट-रेगुलेटेड फीस 5.4 लाख और मैनेजमेंट-कोटे सीटों के लिए 16.2 लाख थी। 4.5 साल के MBBS प्रोग्राम की कुल ट्यूशन कॉस्ट हॉस्टल और मेस चार्ज को छोड़कर 1.09 करोड़ होने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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