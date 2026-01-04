Bihar Education: मोकामा में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, गलत हाजिरी पर 90 शिक्षकों को शोकॉज

संक्षेप: Bihar Education: बिहार के मोकामा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) ने विभिन्न प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के 90 शिक्षकों को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने और ड्यूटी में लापरवाही बरतने का दोषी पाया है।

Bihar Education: बिहार के मोकामा प्रखंड में शिक्षा विभाग ने अनुशासनहीनता और समय की पाबंदी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) ने विभिन्न प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के 90 शिक्षकों को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने और ड्यूटी में लापरवाही बरतने का दोषी पाया है। इस मामले में बीईओ ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है।

ई-शिक्षाकोष पोर्टल से खुला 'डिजिटल' राज यह पूरी कार्रवाई 2 जनवरी 2026 को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर की गई रैंडम मॉनिटरिंग के आधार पर हुई है। पोर्टल के डेटा से शिक्षकों की कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं, जिनमें प्रमुख हैं:

देर से लॉगइन करना: स्कूल समय के काफी बाद पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करना।

जल्दी लॉगआउट: निर्धारित समय से पहले ही स्कूल छोड़ देना।

अवैध 'मार्क ऑन ड्यूटी': स्कूल में न होने के बावजूद खुद को ड्यूटी पर दिखाना।

बिना सूचना गायब रहना: अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना और पोर्टल पर कोई डेटा दर्ज न करना।

प्रधानाध्यापकों पर 'अनुचित संरक्षण' का शक बीईओ ने अपने पत्र में प्रधानाध्यापकों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों द्वारा समय अनुशासन की इतनी बड़ी अवहेलना किए जाने के बावजूद प्रधानाध्यापकों ने न तो उनसे कोई सवाल पूछा और न ही उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि प्रधानाध्यापक जानबूझकर इन लापरवाह शिक्षकों को अनुचित संरक्षण दे रहे हैं।

कार्रवाई की चेतावनी बीईओ ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित शिक्षकों से सप्रमाण स्पष्टीकरण प्राप्त कर तुरंत विभाग को भेजें। पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि प्रधानाध्यापक इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं या संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ भी अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने के आरोप में कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।