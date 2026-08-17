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सरकारी स्कूल के बच्चों को समय पर मिलेंगी किताबें, अब मोबाइल ऐप से होगी सीधी निगरानी

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में किताबों के वितरण पर निगरानी रखने के लिए मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। राज्य भर के बच्चों को समय पर किताबें मिल सकेंगी।

Mobile App School Books Distribution UP
सरकारी स्कूलों में किताबों की ट्रैकिंग के लिए बना मोबाइल ऐप

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर आई है। अक्सर नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने पर बच्चों को किताबों का लंबा इंतजार करना पड़ता था या फिर कई बार सही समय पर पुस्तकें स्कूलों तक नहीं पहुंच पाती थीं। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने इस समस्या को हमेशा के लिए हल करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग ने एक विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसकी मदद से अब पब्लिशर के गोदाम से लेकर स्कूल में बच्चे के हाथ में किताब पहुंचने तक की पूरी प्रक्रिया की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

जानिए कैसे काम करेगा यह नया मोबाइल ऐप

QR कोड से होगी पहचान: प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिशर्स द्वारा तैयार किए गए किताबों के बंडलों पर विशेष क्यूआर (QR) कोड या बारकोड लगाए जाएंगे।

सप्लाई चैन पर निगरानी: जब किताबें पब्लिशर के गोदाम से निकलकर ब्लॉक संसाधन केंद्र (BRC) पर पहुंचेंगी, तो वहां मौजूद अधिकारी ऐप के जरिए बंडल को स्कैन करके रिसीव करेंगे।

शिक्षकों द्वारा वेरिफिकेशन: ब्लॉक लेवल से जब किताबें ग्राम लेवल के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भेजी जाएंगी, तो स्कूल के प्रधानाध्यापक अपने मोबाइल ऐप से पुस्तकों का वेरिफिकेशन करेंगे।

छात्रों को डायरेक्ट वितरण: स्कूल में किस बच्चे को किस विषय की कौन सी किताब दी गई है, इसकी डिटेल्स भी डिजिटल पोर्टल और ऐप पर अपडेट किया जाएगा।

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पूरे प्रदेश के लाखों छात्रों को मिलेगा सीधा फायदा

इस डिजिटल सिस्टम का सबसे बड़ा लाभ पारदर्शी वितरण व्यवस्था है। पहले कई बार शिकायतें मिलती थीं कि डिपो या ब्लॉक स्तर पर किताबें रखी रह जाती थीं और बच्चों तक समय पर नहीं पहुंच पाती थीं।अब नया मोबाइल ऐप शुरू हो जाने के बाद राज्य स्तर के बड़े अधिकारी लखनऊ में बैठकर भी यह देख सकेंगे कि प्रदेश के किसी भी दूरदराज गांव के स्कूल में किस छात्र को किताबें मिली हैं और कहां अभी वितरण बाकी है।

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छात्रों के लिए क्यों है यह खास?

समय पर मिलेगी किताब: नया सत्र शुरू होते ही छात्रों के हाथों में नई और रंग-बिरंगी किताबें होंगी, जिससे उनकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा।

पारदर्शिता और जवाबदेही: किसी भी लेवल पर किताबों की देरी या गड़बड़ी होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की सीधी जवाबदेही तय होगी।

डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा: इस पहल से प्राथमिक शिक्षा में डिजिटल तकनीकों का उपयोग बढ़ेगा, जिससे सरकारी स्कूलों का स्तर और बेहतर होगा। शिक्षा विभाग की इस नई ऐप-बेस्ड पहल से उत्तर प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य और उज्ज्वल होगा और वे बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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